Yumisign : plateforme de signature sur mobile dédiée aux entreprises

octobre 2021 par Marc Jacob

La crise sanitaire et la généralisation du télétravail ont accéléré de manière significative la transformation digitale des entreprises et la signature électronique n’est pas en reste. Dans ce contexte, la capacité des entreprises à dématérialiser leur processus de décision dans un environnement sécurisé n’est pas uniquement un atout mais est devenu une obligation afin de maintenir leur activité. La signature électronique offre une solution efficace aux acteurs économiques, personnes morales ou physiques, afin de signer des contrats et maintenir son niveau d’activité en dépit des contraintes sanitaires et de la distance qui en découle.

Il est aujourd’hui nécessaire en ces temps de crise et de mobilité de dématérialiser et d’accélérer les processus internes de prise de décision tout augmentant la productivité des entreprises dans un environnement sécurisé.

C’est pour répondre à ces enjeux que RCDevs a développé Yumisign un outil qui offre la possibilité aux entreprises de signer des documents via leur smartphone en répondant à la fois aux besoins des entreprises ainsi qu’aux contraintes de la législation européenne (règlement eIDAS, etc).

Disponible en SaaS, la solution Yumisign se présente comme une plateforme intuitive et sécurisée. Cette solution européenne permet aux destinataires de signer et parapher n’importe quel document depuis leur mobile via l’utilisation d’un QR Code ou l’application d’un push via l’application Open OTP de RCDevs, et ce quelque soit leur localisation.

Pour ce faire, un document est envoyé de manière chiffrée entre la plateforme et le téléphone mobile, ce qui donne la possibilité à l’utilisateur de signer directement sur son smartphone de manière sécurisée.

YumiSign permet à ses utilisateurs de signer selon les modes de signatures reconnu par la réglementation européenne eIDAS :

le mode de signature avancée : la signature électronique avancée est une signature électronique qui répond aux exigences de l’article 26 eIDAS. Elle est liée au signataire de manière équivoque et permet de l’identifier. Elle doit avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif. Elle doit par ailleurs être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable

le mode de signature qualifiée : Les signatures électroniques qualifiées sont des signatures électroniques avancées qui ont été créées par un dispositif de création de signature électronique qualifié (QSigCD), et qui sont basées sur des certificats qualifiés pour les signatures électroniques qui ont été émis par un fournisseur de services de confiance qualifié.

Elles offrent le plus haut niveau de sécurité. YumiSign permet pour la première fois en Europe de signer avec une carte NFC et intègre l’ensemble des dispositifs de création de signature électronique qualifiée (QSigCD) sur le marché européen.

En outre, Yumisign offre la possibilité d’archiver tous les documents cryptés dans un stockage sécurisé avec une valeur probante. L’application Open OTP permet ainsi de contrôler le document reçu via l’application mobile puis de le signer et le relire en quelques clics, permettant à la plateforme de respecter le principe de WYSIWYS. Le document est ensuite envoyé et stocké via le compte utilisateur.