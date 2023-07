Yubo rejoint le GIFCT pour lutter contre la diffusion de contenus extrémistes violents en ligne

juillet 2023 par Marc Jacob

Yubo est devenue membre du Forum mondial de l’Internet pour la lutte contre le terrorisme (GIFCT) afin de soutenir sa mission de prévention et de lutte contre la diffusion de contenus terroriste et extrémiste violents en ligne, par le biais de la recherche, de la collaboration technique et du partage de connaissances.

Un partenariat pour la modération de contenu

Yubo pourra accéder et utiliser la base de données de partage de hash du GIFCT pour identifier et supprimer les contenus partagés qui seraient associés à des entités terroristes désignées par les Nations unies, à des manifestes d’attaquants, à des publications terroristes et à d’autres groupes extrémistes violents. Le GIFCT est une ONG conçue pour empêcher les terroristes et les extrémistes violents d’exploiter les plateformes numériques.

Avec des utilisateurs dans plus de 140 pays à travers le monde, Yubo jouera un rôle clé en aidant le GIFCT à développer sa base de données internationale de partage de hashs.

La base de données de partage de hashs du GIFCT fonctionne tout d’abord en permettant aux entreprises membres, comme Yubo, d’identifier et de "hacher" des contenus, tels que des photos, des vidéos ou des PDF, en garantissant une approche de confidentialité pour l’enregistrement des contenus en vue de leur signalement ou de leur suppression, sans lien avec des informations personnelles identifiables. Les hashs sont des signatures numériques ou des représentations numériques du contenu original, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être facilement utilisés pour recréer le contenu.

Une démarche globale pour créer un environnement sûr

L’intégration par Yubo de la base de données de partage de hash du GIFCT fait suite au soutien apporté par la plateforme à l’initiative Take It Down du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) en février. Take It Down est un service en ligne gratuit du NCMEC qui, comme le GIFCT, s’appuie sur un système de partage de données hash pour aider les mineurs à retirer des contenus intimes d’Internet et à lutter contre la propagation en ligne de l’exploitation sexuelle des mineurs