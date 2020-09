Yubo ouvre des sièges sociaux en Amérique du Nord et au Royaume-Uni

septembre 2020 par Marc Jacob

Yubo annonce son expansion à l’international avec l’ouverture de sièges sociaux en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Cette annonce illustre le dynamisme et la force d’innovation dont Yubo a su faire preuve tout au long de l’année 2020, marquée par le confinement et l’explosion de l’utilisation des réseaux sociaux.

Sa popularité a particulièrement augmenté sur le continent américain, avec 3,5 millions d’utilisateurs en plus aux Etats-Unis en 2020, et une croissance de 1200% en Amérique latine depuis juin. L’ouverture d’un siège social à Jacksonville, en Floride, pour gérer les équipes en charge de la sécurité et du support, favorisera l’expansion de Yubo sur le continent en étant plus proche de ses utilisateurs. Si Yubo a performé outre-Atlantique, elle a connu une forte progression sur le marché européen qui la conduit à ouvrir de nouveaux bureaux au Royaume-Uni, à Londres. Au nouveau bureau de Londres, Margaux Liquard, Lead Safety Manager (précédemment en poste chez Tripadvisor) et Benjamin Trigalou, Lead Designer (précédemment en poste chez Waze) viennent de prendre leurs fonctions pour structurer les équipes Safety et Produit et contribuer à la montée en puissance de la startup à l’international.

Encore plus de nouveautés pour favoriser la socialisation des jeunes

Au plus fort de la crise sanitaire, Yubo enregistrait une augmentation de 300% du nombre de personnes participant à des live streaming. Son équipe a redoublé d’inventivité pour répondre à cette augmentation de l’activité et a lancé 4 jeux offrant aux utilisateurs de nouvelles manières de se divertir et de socialiser : TBH, Tu préfères ?.... Des jeux développés en étroite collaboration avec sa communauté, puisque les millions d’utilisateurs de Yubo à travers le monde peuvent suggérer du contenu.

L’apparition des tags sur la plateforme est une autre nouveauté qui permet désormais aux utilisateurs d’identifier des profils affinitaires et qui favorise le partage.

Un réseau social toujours plus engagé dans la protection de ses utilisateurs Depuis sa création en 2015, Yubo investit massivement dans son dispositif de modération pour assurer la sécurité de ses utilisateurs. 2020 a vu se confirmer cet engagement fort avec la signature de différents partenariats avec des associations de protection de l’enfance pour offrir le réseau social le plus sûr. Yubo a développé différentes solutions innovantes permettant de signaler en un simple clic les abus, le cyberharcèlement, les comportements ou les profils suspects.

En 2020, elle a noué des partenariats inédits avec e-Enfance, l’ONG NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) ou encore Point de contact. Yubo a également intégré l’observatoire de la haine en ligne du CSA.