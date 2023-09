Yubico rejoint le Nasdaq à Stockholm sous le...

septembre 2023 par Marc Jacob

Yubico a fait part de son intention d’entrer en bourse le 19 avril 2023, par le biais d’une fusion avec la société holding suédoise ACQ Bure. Cette opération accroît les ressources de Yubico au niveau mondial et permet de protéger un plus grand nombre d’organisations et de consommateurs contre un éventail de cybermenaces en forte croissance, notamment les systèmes de phishing alimentés par l’IA et les attaques par ransomware. Ces attaques ne se traduisent pas seulement par des milliards de dollars de pertes annuelles pour les entreprises, mais elles compromettent également la sécurité du fonctionnement des infrastructures et des services critiques, des organismes gouvernementaux aux établissements de santé en passant par les institutions financières, les usines ou encore les organisations de défense des droits de l’homme.

Les solutions uniques de Yubico permettent aux organisations de s’attaquer à la source de 90 % des cyberattaques : le phishing et le vol d’identifiants de connexion. Sa série phare de clés YubiKey fournit un système d’authentification multifacteurs résistant au phishing, basé sur des protocoles d’authentification modernes, y compris FIDO2 sans mot de passe (passkeys) et la prise en charge de la carte à puce PIV. Les clés de sécurité matérielles s’intègrent parfaitement à la structure existante ou moderne d’une organisation. Les services Yubico Enterprise permettent de réduire les coûts et la valeur d’entrée, la flexibilité, le déploiement plus rapide et la distribution transparente des clés de sécurité, conçues pour répondre aux besoins d’une organisation peu importe où elle se trouve dans son parcours d’authentification.