Yubico présente la série d’authentificateurs YubiKey certifiés CSPN

octobre 2021 par Marc Jacob

Yubico annonce la certification et la commercialisation de la série YubiKey 5 CSPN. La nouvelle gamme d’authentificateurs YubiKey multiprotocoles certifiés CSPN est désormais disponible en France, en Belgique et dans d’autres pays européens.

Première à être certifiée dans le secteur, la série YubiKey 5 CSPN permet aux entreprises du secteur public et aux industries réglementées en France, en Belgique et dans d’autres pays européens, de se conformer aux normes de sécurité et d’authentification les plus strictes, conformément aux dernières directives publiées par l’Agence française de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Yubico fournit une authentification matérielle fiable et solide aux plus grandes entreprises mondiales des secteurs de la technologie, de la finance, de la vente au détail, des institutions gouvernementales et à de nombreux autres secteurs, afin de protéger l’accès des comptes sur les ordinateurs, les réseaux et les services en ligne. La nouvelle série YubiKey 5 CSPN offre une authentification multi-facteurs de pointe pour éliminer les prises de contrôle de comptes, protéger les organisations contre les attaques de phishing et fournir une authentification forte pour les déploiements à grande échelle.