Yubico lance les YubiKeys avec authentification biométrique

octobre 2021 par Marc Jacob

Yubico annonce la mise sur le marché de la série YubiKey Bio, la première série de clés YubiKey qui prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales, pour des connexions sécurisées sans mot de passe et avec un second facteur. Conçue pour l’authentification biométrique sur les postes de travail, la série Yubikey Bio prend en charge les protocoles modernes FIDO2/WebAuthn et U2F, dans les facteurs de forme USB-A et USB-C. La clé YubiKey Bio est disponible dès aujourd’hui sur le site de Yubico au prix de 80 euros pour le format USB-A et de 85 euros pour le format USB-C. Les clients Premium de YubiEnterprise Subscription peuvent également bénéficier des mises à niveau de YubiKey à YubiKey Bio.

Conformément à la philosophie d’innovation et de conception propre à Yubico, la YubiKey Bio ne nécessite pas de piles, de pilotes ou de logiciels associés. Les nouvelles clés de sécurité s’intègrent aux fonctions natives d’enregistrement et de gestion des données biométriques prises en charge par les plateformes et les systèmes d’exploitation les plus récents. Une fois la YubiKey Bio configurée, les utilisateurs bénéficient d’un second facteur sécurisé et de connexions sans mot de passe pour les services et les applications sur les postes de travail compatibles avec les protocoles FIDO.

La série YubiKey Bio redéfinit l’authentification biométrique sur une clé de sécurité. Son architecture à trois puces permet de stocker le matériel biométrique de l’empreinte digitale dans un élément sécurisé distinct, offrant ainsi une protection renforcée contre les attaques physiques. La YubiKey Bio agit comme un root de confiance unique, fondé sur un support matériel, qui permet à l’utilisateur de s’authentifier avec la même clé sur plusieurs appareils, poste de travail, systèmes d’exploitation et applications.

« Avec le lancement de la série YubiKey Bio, nous sommes fiers d’élever le niveau des clés de sécurité biométriques, permettant une authentification sans mot de passe simple et forte, pour nos clients professionnels et les utilisateurs quotidiens de YubiKey », déclare Stina Ehrensvärd, PDG et cofondatrice de Yubico.

La YubiKey Bio permet l’ouverture de session biométrique sur le poste travail à toutes les applications et tous les services qui prennent en charge les protocoles FIDO, et fonctionne directement avec Citrix Workspace, Duo, GitHub, IBM Security Verify, Microsoft Azure Active Directory et Microsoft 365, Okta et Ping Identity. Avec l’adoption croissante de l’authentification moderne, Yubico continue de travailler en étroite collaboration avec son écosystème de partenaires pour promouvoir la prise en charge de l’authentification biométrique, telle que décrite dans les spécifications WebAuthn et FIDO2.

Les principales fonctionnalités de la série YubiKey Bio sont les suivantes :

● Satisfait aux exigences les plus strictes en matière de clé de sécurité matérielle grâce aux modèles d’empreintes digitales mémorisés dans un élément sécurisé distinct sur la YubiKey Bio.

● Prend en charge FIDO2/WebAuthn et FIDO U2F, basés sur l’invention de Yubico qui permet à un seul authentificateur de fonctionner sur un nombre illimité d’applications, avec le plus haut niveau de sécurité, et sans partager aucune information entre les services.

● Fonctionne sur les plateformes de bureau prenant en charge WebAuthn, telles que Windows, macOS, Chrome OS et Linux, et sur les navigateurs tels que Edge et Chrome, ainsi que d’autres navigateurs fondés sur Chromium.

● Disponible à la fois en USB-A et USB-C dans le modèle de porte-clés fin et durable caractéristique de Yubico.

● Offre une portabilité qui permet aux utilisateurs de changer d’appareil, de se connecter à des postes de travail partagés, et prend également en charge les environnements à mobilité restreinte.

● Permet l’utilisation de la clé de sécurité par code PIN pour les scénarios où la biométrie ne peut être utilisée.

● Prise en charge par l’application Yubico Authenticator for Desktop sur Windows, macOS et Linux pour enregistrer de nouvelles empreintes digitales, ajouter ou supprimer des empreintes digitales lorsque les capacités de la plateforme native et du navigateur sont limitées.

Pour les clients qui recherchent davantage de facteurs de forme, de protocoles et de prise en charge NFC, ils peuvent bénéficier d’une YubiKey série 5 au lieu de la YubiKey Bio.