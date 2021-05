Yubico lance le YubiHSM 2 FIPS

mai 2021 par Marc Jacob

Le YubiHSM 2 a été lancé en 2017, mais il s’agit de la première version du produit validée FIPS. Il est certifié FIPS 140-2, niveau 3. Grâce aux nouvelles fonctionnalités offertes par le YubiHSM 2 FIPS, les organisations des secteurs hautement réglementés comme le gouvernement, les services financiers, les soins de santé et l’énergie ont désormais la possibilité de bénéficier des mêmes avantages en matière de sécurité que de nombreux autres utilisateurs de YubiHSM. Cela inclut une protection avancée pour les clés des autorités de certification (CA), les clés maîtresses des bases de données, la signature de code, les tokens d’authentification/d’accès, les contrôles d’authenticité des procédés de fabrication et des composants, les passerelles ou proxys IoT, le chiffrement des fichiers, ou encore les échanges de crypto-monnaies.

Les principaux avantages du YubiHSM 2 FIPS sont les suivants :

● Une protection matérielle sécurisée des clés cryptographiques – Le YubiHSM 2 FIPS permet le stockage et l’exploitation sécurisés des clés sur du matériel inviolable, avec journalisation des audits. Cela permet d’éviter la copie et la distribution accidentelles des clés, ainsi que le vol à distance des clés logicielles cryptographiques. Les capacités cryptographiques étendues comprennent : le hachage, l’enveloppement de clés, la signature asymétrique, le décryptage, l’attestation et plus encore.

● Une conception innovante pour une utilisation flexible et un déploiement simple – Les HSM traditionnels montés en rack et basés sur des cartes sont peu adaptés à de nombreuses organisations en raison de leur taille et de la complexité de leur déploiement. Le YubiHSM 2 FIPS propose un facteur de forme « nano » portable qui permet un déploiement rapide et flexible dans divers environnements. Il s’insère facilement dans un emplacement USB-A, et est pratiquement encastré pour rester dissimulé.

● Un retour sur investissement à faible coût et à haute sécurité – Le YubiHSM 2 FIPS offre une sécurité cryptographique élevée et des opérations de niveau gouvernemental à un prix jusqu’à 90 % inférieur à celui des HSM traditionnels. De plus, son utilisation à faible puissance réduit la consommation d’énergie de l’entreprise.

Comme le reste de la gamme de produits FIPS de Yubico, le YubiHSM 2 FIPS est fabriqué selon des procédés rigoureux et suivant une chaîne d’approvisionnement sécurisée pour des composants dignes de confiance, ce qui garantit une sécurité solide et une conformité réglementaire pour les organisations les plus soucieuses de sécurité.