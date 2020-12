Yubico lance WebAuthn Starter Kit

décembre 2020 par Marc Jacob

Grâce à l’adoption généralisée par les fournisseurs de systèmes d’exploitation et de navigateurs, WebAuthn est devenu un standard en matière d’authentification forte. Afin de faciliter son intégration par les architectes réseaux, les développeurs ainsi que les concepteurs de systèmes, Yubico propose désormais une architecture complète open source dans son WebAuthn Starter Kit.

En effet, un développeur qui cherche à intégrer WebAuthn dans son fournisseur d’identité peut éprouver des difficultés à trouver des exemples de code et de la documentation expliquant les étapes à suivre pour adopter WebAuthn, gérer les identifiants et les meilleures pratiques de leur cycle de vie. Le WebAuthn Starter Kit de Yubico résout ces problèmes associés à la suppression des mots de passe en utilisant un flux dynamique et centré sur l’identité de l’utilisateur.

Ce faisant, il donne aux architectes réseaux le contexte théorique dont ils ont besoin pour concevoir des systèmes performants et innovants ; tout en donnant aux développeurs les outils nécessaires pour déployer de nouvelles options d’authentification et activer des fonctionnalités clés, telles que la récupération de compte.