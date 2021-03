Yubico étend son partenariat avec Microsoft AccountGuard

mars 2021 par Marc Jacob

Yubico annonce l’extension de son partenariat avec Microsoft AccountGuard, via la donation de 25 000 Yubikeys à des clients de ce dernier situés dans plus de trente pays. L’objectif est de participer activement à la protection de campagnes électorales internationales, de défenseurs des droits humains, de travailleurs de la santé, de journalistes, et autres organisations à haut risque.