Yubico dévoile la clé YubiKey 5C NFC

septembre 2020 par Marc Jacob

Yubico annonce la mise sur le marché de la YubiKey 5C NFC, la première clé de sécurité multiprotocole au monde prenant en charge le protocole smart card, et dotée à la fois de connexions NFC (communication en champ proche) et USB-C sur un seul appareil. La YubiKey 5C NFC est la dernière venue dans la gamme de produits YubiKey 5 Series, et est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur le site yubico.com au prix de $55 USD, ou via le réseau de partenaires intégrateurs/revendeurs pour les clients entreprises.

L’arrivée de la YubiKey 5C NFC coïncide avec le besoin accru d’une authentification simple mais forte à l’échelle mondiale. Les attaques de phishing liées au COVID-19 ne cessent de progresser dans le contexte du travail à distance, et des millions d’appareils d’entreprise sont désormais partagés avec les familles et sur les réseaux domestiques. Il est donc essentiel pour les organisations de garantir la sécurité des utilisateurs, quels que soient l’endroit où ils se trouvent et l’appareil utilisé. Parallèlement, le cumul croissant des responsabilités personnelles et professionnelles exige des solutions faciles à utiliser et non prohibitives pour les utilisateurs finaux.

Contrairement aux solutions d’authentification mobiles, les clés de sécurité — comme la YubiKey — offrent la meilleure défense contre le phishing et les attaques de type « man-in-the-middle », associée à une expérience utilisateur fluide. D’un simple geste, la YubiKey 5C NFC peut être utilisée pour s’authentifier sur l’ensemble des principales plateformes — iOS, Android, Windows, macOS et Linux — et sur tout appareil mobile, ordinateur portable ou de bureau qui prend en charge les ports USB-C ou NFC. L’authentification par YubiKey peut se révéler jusqu’à quatre fois plus rapide que la connexion avec un code d’accès unique.

À l’instar des autres modèles de la gamme YubiKey 5 Series, la YubiKey 5C NFC prend en charge plusieurs protocoles d’authentification, notamment : FIDO2 et WebAuthn, FIDO U2F, PIV (smart card), OATH-HOTP et OATH-TOTP (mots de passe à usage unique basés sur le hachage et le temps), OpenPGP, YubiOTP, et l’authentification défi-réponse. Cette prise en charge multiprotocole solide permet à une seule clé de fonctionner sur un large éventail de services et d’applications, allant des clients de messagerie électronique aux solutions de gestion des accès aux identités (IAM), en passant par les fournisseurs de VPN, les gestionnaires de mots de passe, les plateformes de réseaux sociaux, les outils de collaboration et bien d’autres encore.

Pour les entreprises, la flexibilité de la YubiKey 5C NFC facilite son déploiement et exclut le besoin d’intégrations personnalisées coûteuses ou de dispositifs d’authentification distincts pour chaque système. Désormais, grâce à la récente mise à disposition des offres YubiEnterprise Service, les organisations peuvent déployer rapidement et à moindre coût l’authentification YubiKey à grande échelle, quel que soit le lieu où travaillent leurs employés. Les administrateurs IT peuvent facilement mettre à niveau les facteurs de forme YubiKey les plus récents, y compris la nouvelle YubiKey 5C NFC, et les faire livrer directement au domicile des télétravailleurs.