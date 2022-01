Yousign rachète Canyon

janvier 2022 par Marc Jacob

Yousign annonce l’acquisition de Canyon, une entreprise spécialiste de l’automatisation des processus de préparation et validation de documents en amont de leur signature. Il s’agit de la première acquisition de Yousign, qui intervient sept mois après une Series A de 30 millions d’euros. La société souhaite aller au-delà de sa solution principale de signature électronique et proposer aux PME une gestion optimisée de leurs documents contractuels.

Le logiciel de workflows Canyon aide les entreprises à automatiser un large éventail de tâches liées à la création et au traitement de leurs documents et contrats, accélérant ainsi les processus juridiques et administratifs. Fondé en 2020 au sein du startup studio eFounders, Canyon a développé un logiciel “no-code” intuitif, très facile à configurer et à utiliser sans compétences techniques. Canyon cible les PME comptant jusqu’à 1 000 employés et est déjà utilisé par des start-ups de premier plan comme Aircall, Spendesk ou Le Wagon.

La technologie Canyon sera entièrement intégrée à la plateforme Yousign et permettra aux PME de répondre à une variété de cas d’usage qui vont au-delà de la signature électronique. Les clients de Yousign seront ainsi en mesure d’automatiser de bout en bout les processus contractuels, depuis la création des documents jusqu’à leur stockage, en passant par leur négociation et signature.

Yousign réalise sa première acquisition qui intervient sept mois après un tour de table de série A de 30 millions d’euros. Après avoir connu une croissance de 70 % en 2021 et être passée de 60 à 130 employés, Yousign a pour ambition de consolider sa position de premier fournisseur de signature électronique pour les PME en Europe.

Yousign vise à équiper 50 000 PME européennes de sa solution de signature électronique d’ici 2024 et ambitionne d’atteindre un revenu annuel récurrent d’au moins 70 millions d’euros.

Avec l’acquisition de Canyon, Yousign entre sur le marché de la gestion des contrats, estimé à plus de 20 milliards d’euros en Europe. Il existe encore de nombreuses opportunités en amont et en aval de la chaîne de valeur que Yousign pourrait décider d’aborder dans un avenir proche à travers de nouvelles acquisitions.