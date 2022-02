Yousign annonce les nominations de Nicolas Baron et Christopher Parola respectivement aux postes de VP Engineering et VP Product

février 2022 par Marc Jacob

Yousign, la scale-up française, spécialiste de la signature électronique et membre de la FT120, annonce les nominations de Nicolas Baron et Christopher Parola, respectivement aux postes de VP Engineering et VP Product. A ce titre, ils ont déjà activement pris part à la récente acquisition du spécialiste de l’automatisation des documents et workflows, Canyon. C’est un binôme qui se connaît déjà très bien, puisqu’ils ont travaillé ensemble durant 5 ans, au sein de la scale-up française spécialiste de l’estimation immobilière, Meilleurs Agents.

Nicolas Baron, 39 ans, a suivi une formation d’ingénieur à l’ESME Sudria. Il commence sa carrière et reste 7 ans au sein du cabinet de conseil spécialisé dans les nouvelles technologies et l’informatique OCTO Technology, d’abord comme Consultant, travaillant notamment sur la création d’un logiciel de microfinance pour des organisations non gouvernementales, puis en tant que manager. Par la suite, il occupe le poste de Chief Technical Officer pendant 2 ans chez Followanalytics puis il reste 6 ans au sein de la scale-up leader de l’estimation immobilière Meilleurs Agents, d’abord comme CTO puis comme Directeur Général Adjoint.

Au sein de Yousign Nicolas Baron aura la responsabilité des équipes Engineering et Data et sera à la tête d’une équipe de 50 personnes, qui passera à 90 personnes à la fin de l’année 2022. Nicolas Baron reportera directement à Antoine Louiset, le Chief Technical Officer, et intègrera le Comité Exécutif de Yousign.

Christopher Parola, 32 ans, a été major de promotion – Cycle ISMIN – de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Il commence sa carrière et reste 5 ans chez OCTO Technology, d’abord au sein de la cellule OCTO Online, où il développe « Appaloosa » un service d’hébergement et de distribution d’applications mobiles multi-plateforme pour les entreprises, puis en tant que consultant, expert en Product Management. Par la suite, il lance une start-up, « elCurator », qui apporte aux entreprises une plateforme de veille collaborative. Avant de rejoindre Yousign, il a occupé les postes successifs de Lead Product Manager, Directeur Produits, puis Chief Product Officer au sein de la scale-up Meilleurs Agents. Il a par ailleurs été intervenant au sein des écoles EFAP et ESCEN pour partager ses connaissances sur les pratiques et les organisations « Produits ».

Au sein de Yousign Christopher Parola aura la responsabilité des équipes de Product Managers, Designers & Qualité. Il sera à la tête d’une équipe de 20 personnes, qui passera à 35 personnes courant 2022. Christopher Parola reportera directement au CTO, Antoine Louiset et intègrera le Comité Exécutif de Yousign.