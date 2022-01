YouTube Shorts, véritable terrain de jeu pour les cyberarnaqueurs qui exploitent des vidéos TikTok volées

janvier 2022 par Tenable

Tenable®, Inc. annonce une nouvelle étude publiée aujourd’hui par Satnam Narang, Staff Research Engineer. Cette dernière dévoile que les cyberarnaqueurs volent des vidéos “courte durée” présentes sur TikTok et les transfèrent sur YouTube Shorts, accumulant ainsi des millions de vues et des dizaines de milliers d’abonnés.

Ces escroqueries se répartissent généralement en trois catégories : arnaques d’affiliation de rencontres pour adultes, promotion de produits de détail douteux et de compléments alimentaires destinés à la perte de poids et vol de vidéos TikTok afin d’augmenter le nombre de vues et d’abonnés.

Satnam précise : "S’il y a un point commun à toutes les recherches que j’ai effectuées sur les réseaux sociaux au cours de la dernière décennie, c’est que les rencontres entre adultes sont au premier plan des escroqueries sur les plateformes et services en plein essor. L’introduction de YouTube Shorts, avec son énorme portée potentielle et sa base d’utilisateurs intégrée, est un terrain fertile qui ne fera qu’aider ces arnaques à se répandre encore plus largement. Cette tendance est alarmante en raison du succès rapide de ces tactiques sur YouTube Shorts, si l’on en croit le volume de visionnages de vidéos et d’abonnés sur ces fausses chaînes faisant la promotion de contenus volés."

Sur la base d’une analyse de 50 chaînes YouTube, Satnam a déterminé que les propriétaires de ces chaînes ont obtenu 3,2 milliards de vues sur au moins 38 293 vidéos. Au total, ces chaînes comptaient au moins 3 millions d’abonnés au moment où cette recherche a été menée. A savoir qu’une fois que le visiteur d’un site de rencontres pour adultes est converti en utilisateur enregistré, le scammeur peut recevoir entre 2 et 4 dollars par conversion réussie.