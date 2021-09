Yosra Jarraya, Astrachain : Les RSSI peuvent devenir le meilleur partenaire business des organisations en fournissant des outils sécurisés by design !

septembre 2021 par Marc Jacob

Pour l’édition 2021 du FIC, l’équipe d’ Astrachain va présenter une innovation majeure : SPLIT , le premier Safe-as-a-Service multi-cloud. Ce service permet aux organisations de collaborer sur des données confidentielles tout en bénéficiant d’une sécurité by design, utilisant les principes du cryptographic splitting. Yosra Jarraya, Co-fondatrice & CEO d’Astrachain incite les RSSI à devenir le meilleur partenaire business de vos dirigeants et utilisateurs en leur fournissant des outils qui intègrent la sécurité by design – pour les protéger des cyberattaques !

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion du FIC ?

Yosra Jarraya : L’équipe d’Astrachain va présenter une innovation majeure : SPLIT, le premier Safe-as-a-Service multi-cloud. Il s’agit d’un service permettant aux organisations de collaborer sur des données confidentielles tout en bénéficiant d’une sécurité by design, utilisant les principes du cryptographic splitting (chiffrement et fragmentation des données, avant de les stocker sur plusieurs lieux de stockage).

GS Mag : Quel sera le thème de votre conférence cette année ?

Yosra Jarraya : Chez Astrachain, nous sommes très intéressés par les cas d’usages du cryptographic splitting sur des données chaudes. En particulier, nous explorons la collaboration multi-organisations sur des documents contenant des données personnelles ou des données à très haute valeur. Au sein du FIC, nous serons par conséquent très intéressés par les échanges sur les identités numériques sécurisées, auxquelles nous pensons que notre technologie va contribuer.

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Yosra Jarraya : Les cyber-attaques font aujourd’hui consensus comme étant la principale menace pour les entreprises et les gouvernements. Un journal a récemment qualifié les cyber-attaques de « pandémie » tant le phénomène est grave et les chiffres déroutants : les criminels numériques ont coûté plus de mille milliards de dollars à l’économie mondiale en 2020 ! C’est pourquoi nous estimons que fragmenter les données afin de rendre les cyberattaques inopérantes doit être une priorité des Comex, des DSI et des RSSI aujourd’hui.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Yosra Jarraya : Les entreprises ont besoin de reprendre le chemin de la croissance après la crise sanitaire, tout en s’adaptant à de nouvelles méthodes de travail hybrides entre présentiel et télétravail. Elles ont donc un besoin accru d’efficacité opérationnelle qui est aujourd’hui vital. C’est pour cela que malgré toutes les alertes concernant la cyber-sécurité, je suis pour ma part convaincue que la seule solution viable est de fournir aux entreprises des outils de travail modernes et efficaces, qui sont par ailleurs sécurisés. Une sécurité « à l’ancienne » qui ralentit le business n’intéressera pas les entreprises aujourd’hui.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Yosra Jarraya : Chez Astrachain, nous avons intégré la sécurité dans l’ADN de notre solution SPLIT,, qui agit comme un coffre-fort ou Safe-as-a-Service, tout en travaillant sur une expérience utilisateur au plus haut niveau, en associant nos utilisateurs et clients au design de la solution. Ainsi, les utilisateurs utilisent avant tout SPLIT, pour répondre à un cas d’usage métier : collaborer avec leurs clients et fournisseurs, travailler en équipe interne ou avec des partenaires, sécuriser des fichiers de valeur partagés entre les dirigeants d’une entreprise, collaborer sur des données de recherche médicale, etc.

GS Mag : Avec la pandémie, le télétravail et sa sécurisation sont devenus incontournable aujourd’hui. De quelle manière intégrez-vous ces principes au sein de votre entreprise et de votre offre ?

Yosra Jarraya : Au sein d’Astrachain, nous nous sommes dotés d’un RSSI et d’un responsable de la sécurité produit, qui s’assurent qu’en tant qu’entreprise comme en tant que fournisseur de l’outil SPLIT, nous suivons les plus hauts standards de sécurisation. Nous formons régulièrement nos collaborateurs à la sécurité, et faisons en sorte que cela devienne pour eux un réflexe. Pour le travail à distance, nous utilisons bien entendu notre logiciel SPLIT, pour collaborer de manière efficace et sécurisée autour de nos documents de travail.

GS Mag : Quels sont vos conseils en la matière, et plus globalement pour limiter les risques ?

Yosra Jarraya : Je diffuserai à l’issue du FIC mes cinq recommandations simples pour limiter drastiquement les risques sur les données des entreprises !

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Yosra Jarraya : Vous deviendrez le meilleur partenaire business de vos dirigeants et utilisateurs en leur fournissant des outils qui intègrent la sécurité by design – pour les protéger des cyberattaques – tout en étant en premier lieu au service de la croissance de l’entreprise. Notre outil SPLIT, a été créé à cet effet, et nous avons hâte de vous le présenter pendant le FIC !