Yogosha lève 10 millions d’euros auprès de Tikehau Ace Capital, avec OneRagtime et BNP Paribas Développement

janvier 2022 par Marc Jacob

Devenues principales cibles de la cybercriminalité, les entreprises doivent limiter le risque lié à leur exposition sur leurs environnements numériques (sites web, API, applications mobiles, infrastructures, chaines de production industrielle, objets connectés, ...). Yogosha s’est imposé sur un marché de la cybersécurité de plusieurs centaines de milliards d’euros, en proposant des campagnes de bug bounty. Cette méthode accorde une prime aux hackers éthiques qui détectent des failles dans un programme informatique. Aujourd’hui, Yogosha développe une nouvelle approche, et continue de proposer des campagnes de bug bounty “privées” en s’appuyant sur une communauté de chercheurs en sécurité, recrutés par l’entreprise elle-même. En industrialisant le processus de bug bounty dans un cadre ultra sécurisé, Yogosha permet aux entreprises de bénéficier d’une offre technologique innovante. Cette nouvelle levée viendra accélérer la mise en œuvre de cette stratégie de cybersécurité crowdsourcée vers les principaux marchés mondiaux.

Créée en 2015, Yogosha a gagné la confiance de nombreux acteurs clés, parmi lesquels, Bouygues Telecom, BNP Paribas, Ministère des Armées, Vestiaire Collective, Galeries Lafayette, L’Oréal ou encore Swiss Life et Veolia. Son revenu annuel récurrent a connu une croissance de 170% pour l’année 2021, avec des clients basés en France, Espagne, Allemagne, Luxembourg, ou encore au Moyen-Orient. L’équipe de Yogosha a aussi noué de nouveaux partenariats importants aux Emirats Arabes Unis, notamment avec Etisalat et DU Telecom par exemple.

« Face à la recrudescence d’attaques cyber, la recherche de vulnérabilités joue un rôle majeur dans la prévention des menaces. C’est dans ce contexte que nous avons été particulièrement impressionnés par la plateforme développée par Yogosha, permettant aux équipes de leurs clients de collaborer avec les hackers éthiques les plus talentueux pour sécuriser tout système ou application. Yogosha, par son approche innovante, a ainsi su convaincre des entreprises et institutions tant en France qu’à l’international. Nous sommes convaincus qu’avec la vision et la qualité de management de Yassir Kazar, CEO et Fanny Forgeau, COO, Yogosha va s’imposer comme une solution de référence européenne. » a déclaré Gilles Daguet, Managing Director chez Tikehau Ace Capital.

« Nous sommes ravis d’accompagner Yogosha depuis ses débuts avec OneRagtime Aria, le fonds d’amorçage de la FDJ géré par OneRagtime, et notre fonds Rhapsody. L’équipe de Yogosha a démontré sa capacité d’exécution et d’innovation dans un secteur en pleine explosion ou plus que jamais la protection contre les menaces cyber est indispensable. » déclare pour sa part Stéphanie HOSPITAL, CEO chez OneRagtime