Yoann Delomier intègre l’équipe Channel de WALLIX, au poste de OT Business Developer

avril 2021 par Marc Jacob

WALLIX, recrute Yoann Delomier au poste de OT Business Developer et intègre l’équipe de Kristine Kirchner, récemment nommée VP Channel EMEA, qui gère le réseau de distribution de WALLIX au travers du Business Partner Program. Yoann Delomier travaille depuis plus de 10 ans dans la cybersécurité et, depuis 4 ans, il s’est spécialisé dans la cybersécurité appliquée aux environnements de production industrielle. Avant de rejoindre WALLIX, il a réalisé la majorité de sa carrière chez AXIANS, la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT (Information and Communication Technologies). Le recrutement de Yoann Delomier fait écho à l’annonce en février dernier de l’accélération du développement du Business Partner Program de WALLIX sur des secteurs clé comme l’industrie et la santé, au travers de partenaires spécialistes des technologies industrielles (OT).

OT & cybersécurité : les enjeux

Avec la transformation numérique de l’industrie amorcée dès les années 70, sont apparues les technologies industrielles (machines connectées à un réseau local), nommées "OT" ("Operational Technology"). Aujourd’hui, avec l’avènement de l’informatique, le réseau local industriel est désormais connecté à Internet et les machines industrielles embarquent des technologies qui leur permettent d’émettre des données relatives à leur fonctionnement. C’est l’industrie 4.0, caractérisée par l’apparition de l’Internet industriel. Tout l’enjeu est de pouvoir capitaliser sur ces données dans un but d’optimisation de l’activité et de l’efficacité énergétique, tout en sécurisant leur accès, pour garantir la continuité d’activité, la conformité règlementaire, et la résilience aux cyberattaques. Or, les données sont très convoitées par les hackers et l’industrie n’est pas épargnée. L’industrie manufacturière est particulièrement touchée : elle est devenue en 2020 la deuxième cible la plus privilégiée par les attaquants, alors qu’elle se classait en huitième position en 2019. Une cyberattaque peut mettre à l’arrêt une usine dans son intégralité et engendrer des conséquences catastrophiques sur l’humain ou l’environnement.

WALLIX accompagne les entreprises industrielles tout secteur confondu, grâce à une offre sur mesure de "business transformation", adaptée à leurs besoins : sécurisation de la télémaintenance du parc industriel hétérogène, des accès à distance, des accès aux ressources critiques (automates), des mots de passe des applications, de la supply chain, etc. Parmi ces clients, WALLIX compte des leaders de l’aérospatial, de l’automobile, de la santé, de la grande distribution ou encore des entreprises publiques notamment la gestion de l’eau, etc.

Grâce à son expertise du secteur industriel, WALLIX est partenaire et membre actif du GIMELEC, un groupement de 200 entreprises de la filière électronumérique, générant 15 milliards d’euros de CA et du GEPPIA, un groupement de 150 industriels qui réalisent avec leurs clients finaux un CA cumulé de 1,8 milliard d’euros. Le rôle de WALLIX auprès de ces groupements est d’élever le niveau de maturité de l’industrie en matière de cybersécurité et de soutenir la normalisation.

La mission de Yoann Delomier, OT Business Developer chez WALLIX

L’arrivée de Yoann Delomier va permettre à WALLIX d’accélérer son développement sur le secteur de l’industrie. Yoann Delomier va notamment multiplier les alliances stratégiques avec des partenaires spécialistes de l’ingénierie industrielle. Ainsi, Fives partage avec WALLIX l’idée que la transition vers l’industrie 4.0 doit se faire obligatoirement avec de la cybersécurité. Grâce à une alliance technologique, Fives propose désormais sa Gateway Fives CortX embarquant WALLIX Inside (toutes les technologies de WALLIX de sécurisation des accès et des identités disponibles "by design").

Yoann Delomier va également développer le réseau de partenaires spécialisés OT (distributeurs, revendeurs, intégrateurs) en Europe et à l’international, pour les intégrer dans le Business Partner Program de WALLIX, à l’instar de Schneider Electric et AXIANS. Il va s’appuyer sur une implantation locale forte, fruit de la stratégie de développement du Business Partner Program en région, répondant aux spécificités de chaque marché (règlementation, secteurs d’activités…).

Enfin, Yoann Delomier va accompagner les partenaires du Business Partner Program en leur proposant une offre WALLIX structurée et différenciante, répondant aux nouveaux enjeux de ces environnements industriels en matière de protection des données et de mise en conformité règlementaire. Il va également se rapprocher des influenceurs (cabinets d’études) pour les accompagner sur ces enjeux.