YesWeHack référencé par l’UGAP

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

L’offre de YesWeHack est ainsi dorénavant disponible pour les organisations publiques via la centrale d’achat de l’Etat.

Ce référencement de l’UGAP va faciliter le recours du Bug Bounty par les acteurs publics, en simplifiant la commande et la contractualisation, et fait également office de gage de confiance.