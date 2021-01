YesWeHack nomme Michel Ruefenacht au poste de Chief Marketing Officer

janvier 2021 par Marc Jacob

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, Michel Ruefenacht apportera son savoir-faire et son expertise en matière de marketing B2B pour mener à bien la prochaine phase de croissance de YesWeHack.

Précédemment, Michel Ruefenacht occupait le poste de Senior Director Regional Demand Center chez Fortinet où il était en charge de la stratégie régionale, de la génération de demande et du développement commercial. Avant cela, il a travaillé pendant 14 ans chez Avaya où il a occupé différents postes au sein du service marketing (régional et monde). Il a notamment été en charge de la stratégie marketing, de l’ABM, de la market intelligence, du channel marketing, de la promotion des ventes, du field marketing, du marketing produit, des opérations et des fusions & acquisitions. Plus tôt dans sa carrière, Michel Ruefenacht était ingénieur système-conseil chez Getronics, chargé de conseiller les clients sur les architectures de communication unifiées et de réseaux.