YesWeHack est partenaire de WOCS’hAck, le premier Bug Bounty inter-écoles français, qui aura lieu le 22 mai prochain

avril 2021 par Marc Jacob

Dans le cadre de ce challenge inter-écoles, YesWeHack, le leader européen du Bug Bounty, met à la disposition des écoles IT françaises sa plateforme éducative de Bug Bounty, YesWeHack EDU.

Grâce à la plateforme YesWeHack EDU, cet évènement en ligne permettra aux étudiants des écoles IT françaises de s’entraîner à la recherche de failles de sécurité sur des scénarios réalistes. Les meilleures équipes remporteront des lots. Cette première édition de WOCS’hAck a pour objectif de sensibiliser et former les futurs talents de la cyber sécurité au hacking éhique.

Les écoles peuvent s’inscrire par mail à inscription@wocshack.org. La participation est entièrement gratuite pour les 100 premières écoles.