Yealink annonce le lancement de Yealink Meeting

juin 2020 par Marc Jacob

Yealink annonce le lancement de Yealink Meeting, une plate-forme de vidéoconférence basée sur le cloud permettant aux clients de rejoindre une réunion en un seul clic et de participer à une communication en face à face avec n’importe qui, n’importe où et à tout moment.

Depuis le début du confinement, le secteur de la visioconférence a connu un véritable boom avec un record de connexion. La réduction des déplacements et des regroupements au sein des entreprises, dû à la pandémie, a nécessité un recours à la visioconférence. C’est pourquoi la solution Yealink Meeting répond parfaitement à la demande des entreprises dans ce contexte particulier. La sécurité, la flexibilité et la facilité d’utilisation des données sont trois priorités absolues pour les entreprises. Désormais, pour répondre à la demande croissante de communication cloud / visioconférence et de travail à distance, Yealink Meeting offre une sécurité vérifiée et une large interopérabilité. « Yealink s’engage à offrir à nos clients des produits plus abordables et plus faciles à utiliser, afin d’améliorer la productivité et aider nos clients à travailler de n’importe où », a déclaré Li Liu, vice-président de la R&D chez Yealink.

POURQUOI CHOISIR YEALINK MEETING ?

• Facile d’utilisation : un système simple de visioconférence, permettant de démarrer ou de rejoindre facilement une réunion en un seul clic. Il est possible de rejoindre les appels à partir des applications d’agenda et de messagerie, ou en cliquant sur l’URL de la réunion. Les fonctionnalités sont riches, telles que : le partage de contenu instantané, la collaboration de tableaux blancs, ainsi que la gestion des statistiques.

• Haute sécurité : Yealink Meeting garantit la conformité RGPD et suit strictement ses exigences en matière de sécurité des données. Tous les fichiers audio et vidéo transmis sont cryptés à la norme AES-256 pour protéger la confidentialité des informations de la réunion. Tous les signaux sont cryptés avec le protocole TLS et dispose également d’une fonction de verrouillage de conférence, qui fournit une assurance de sécurité supplémentaire protégée par code PIN pour tous les participants à la réunion.

• Couverture mondiale : Yealink garantit une expérience de vidéoconférence au niveau mondial de haute qualité. Il fournit un accès à proximité aux voies de transmission les plus rapides, offrant des communications en temps réel et une expérience de vidéoconférence HD stable dans tous les endroits du monde. • Large compatibilité : permet aux utilisateurs de rejoindre une vidéoconférence via plusieurs modes tels que les PC, les mobiles, les navigateurs Web, les équipes Microsoft, les appareils SIP / H.323 hérités et les appels PSTN. Yealink Meeting, avec ses terminaux de vidéoconférence tout-en-un, aide à organiser facilement des réunions d’affaires et à garantir la productivité des styles de travail modernes. La solution peut répondre aux besoins de scénarios complets pour les réunions vidéo.

Un logiciel de vidéo collaboration pour PC

Yealink Meeting est la dernière solution innovante de vidéoconférence au sein de la gamme Yealink, conçue pour les employés de bureau, les voyageurs d’affaires ou ceux qui travaillent à domicile. Yealink Meeting est un programme de collaboration vidéo haute définition (HD), le meilleur de sa catégorie, créé pour rationaliser la communication pour les entreprises d’aujourd’hui. Le produit offre un processus de configuration en un clic avec une installation automatique rapide, éliminant le besoin d’efforts longs et manuels. Yealink Meeting est compatible avec Windows® 7 ou version ultérieure, et également compatible avec Mac OS X 10.12 ou version ultérieure. Yealink Meeting prend en charge Intelligent Firewall Traversal pour une vidéoconférence sans risque.

Une application de collaboration vidéo HD pour iOS et Android

Yealink Meeting est compatible avec iOS 10.0, Android 5.0 ou version ultérieure, via une application lancée par Yealink pour la vidéoconférence HD mobile. Il est équipé de plusieurs modes réseau pour une plus grande adaptabilité, notamment STUN, TURN, ICE. De plus, une adaptabilité supérieure de la bande passante et jusqu’à 30% de paquets vidéo et 70% de résistance aux pertes audio garantissent un relais fluide de la vidéo. Yealink Meeting permet d’établir des connexions facilement avec n’importe quel utilisateur à tout moment, de n’importe quel endroit et dans n’importe quel environnement réseau. Yealink Meeting est disponible gratuitement, mais aussi sous trois forfaits (Standard, Business, Enterprise) à partir de 16,99€ par hôte et par mois.