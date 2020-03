Yann Lechelle rejoint Scaleway en tant que Directeur Général auprès d’Arnaud de Bermingham

mars 2020 par Marc Jacob

Arnaud de Bermingham, fondateur de la société Scaleway, fournisseur de solutions cloud, choisit Yann Lechelle en qualité de Directeur Général ; Arnaud de Bermingham prenant les fonctions de Président de la société. Effective ce jour, la nomination de Yann Lechelle vise à renforcer les équipes dirigeantes de la filiale du groupe Iliad, aujourd’hui forte de 250 salariés. L’arrivée de l’entrepreneur parisien, auparavant Directeur des Opérations chez Snips, s’inscrit dans la stratégie et les objectifs de croissance annoncés par Scaleway dans son plan de développement en 2018.

Yann Lechelle est entrepreneur et innovateur du numérique. Il a participé à la création, la croissance ou la cession de plusieurs startups. Il était auparavant Directeur des Operations chez Snips, société spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée aux assistants vocaux, jusqu’à son rachat par Sonos fin 2019. Yann est par ailleurs membre co-fondateur de l’association France Digitale, membre co-fondateur et membre du comité d’administration du HUB France IA, et diplômé de l’INSEAD.