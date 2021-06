YOURAX devient le deuxième partenaire en France à obtenir la certification Platinum de Trend Micro

juin 2021 par Marc Jacob

Proposant une approche unique, YOURAX fournit à ses clients (TPE/PME/Grands Comptes) une offre de services flexibles basée sur des solutions ‘éditeurs’ et ‘constructeurs’ leaders du marché. L’entreprise leur permet ainsi de bénéficier d’une expérience technique fiable et opérationnelle sur l’ensemble de son portfolio au travers d’une politique de certification forte.

Active sur la région Grand Nord, YOURAX a choisi de former ses équipes techniques et commerciales afin de gravir un échelon dans le cadre de son partenariat avec Trend Micro. La certification Platinum, qui porte sur l’ensemble des solutions de l’éditeur (APEX One, EDR et XDR, etc.), vient renforcer le haut niveau d’expertise de l’entreprise et confirme ainsi son implication aux côtés de Trend Micro.

La certification Platinum de Trend Micro permet à ses partenaires d’attester de leur expertise et de leurs connaissances sur l’ensemble de son offre. À ce titre, les équipes formées travaillent en étroite collaboration avec les équipes Trend Micro afin de commercialiser et d’implémenter les solutions de sécurité au catalogue, tout en délivrant les missions de conseil associées.

Grâce à la complémentarité des offres et des choix technologiques de Trend Micro, YOURAX couvre ainsi l’intégralité des enjeux de sécurité informatique auxquels les entreprises font face dans leur transformation numérique. C’est dans cette logique que l’entreprise s’apprête à lancer Easy Protect Up, une offre de sécurité clé en main destinée aux TPE/PME. Combinant l’expertise de YOURAX et les technologies Trend Micro, cette offre fournit une protection avancée du poste de travail, de la messagerie et des outils collaboratifs et intègre un outil d’investigation EDR/XDR afin de détecter et remédier plus efficacement les attaques ciblées. Ce nouveau package illustre de façon concrète le partenariat de proximité liant les deux entreprises.