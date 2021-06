Xavier Guéry, Hypervision Technology : Yuno pour réduire les temps d’arrêt et les pannes

juin 2021 par Marc Jacob

Créé en 2013, Hypervision Technology a lancé YUNO une solution qui permet de surveiller l’ensemble des données digitales disponibles et s’alimente depuis les systèmes de supervision de production, la supervision informatique, la GTB, les systèmes de maintenance, les réseaux d’automates, les objets connectés, les données web, etc. Xavier Guéry, son présidnt explique sa stratégie.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Xavier Guéry : Hypervision Technology est née en 2013 suite à une défaillance de climatisation dans une salle de serveurs d’une société d’intermédiation financière. Une réaction en chaîne entraîna la paralysie totale des serveurs informatiques et empêcha toute activité pendant plusieurs jours. Cette défaillance révéla la vulnérabilité de l’organisation et le risque que représente une communication cloisonnée entre départements.

Cette défaillance qui stoppa net toute activité aurait pu être évitée si des alertes et une communication inter-départements avaient existé.

YUNO était né avec l’idée de réunifier les équipes pour optimiser le management d’incident avec à la base 3 actions simples mais efficaces : Détection, action et résolution

GSM : quelles sont vos gammes de services phares pour 2021 ?

Xavier Guéry : Fort d’un partenariat depuis plus de deux ans avec l’aéroport de Marseille, d’une subvention RAPID de la DGA (Délégation Générale de l’Armement) et bénéficiant d’un travail de développement en partenariat avec des thésards de l’Ecole Centrale de Marseille, notre logiciel YUNO opère une surveillance à 360 degrés de l’ensemble des données digitales disponibles et s’alimente depuis les systèmes de supervision de production, la supervision informatique, la GTB, les systèmes de maintenance, les réseaux d’automates, les objets connectés, les données web, etc.

YUNO propose deux volets complémentaires :

1/ Détection, afin d’en empêcher l’apparition au plus tôt, de menaces pouvant impacter performances ou continuité d’activité de votre organisation ;

2/ Mise en place d’un plan de réponse afin de résoudre au plus vite et de façon collaborative les incidents pouvant se déclarer.

Les menaces sont décrites au moyen de règles simples opérant sur toutes les données collectées, et traitant valeurs historiques et chaines causales. Lorsqu’une menace est détectée, YUNO lance automatiquement l’exécution d’un plan de réponse (workflow), permettant l’envoi de messages d’information, d’alertes (avec acquittement), de questions et de demandes d’action à l’ensemble des acteurs humains concernés par la résolution collective de la situation. Ces messages sont envoyés par email, SMS, voix, ou au travers de notre application mobile YUNO Companion.

YUNO permet ainsi, par sa position transversale, que l’on pourrait résumer en superviseur intelligent des superviseurs, d’améliorer significativement la coordination entre les différents silos métier de l’organisation. Il permet de s’assurer qu’un événement d’apparence mineure au sein d’un silo ne reste pas ignoré s’il a le potentiel d’impacter significativement l’organisation et garantit que la bonne alerte est envoyée à la bonne personne.

Notre logiciel YUNO est d’ores et déjà opérationnel en installation locale chez les clients (version on-premise). Notre version SaaS vient juste d’être finalisée. Enfin, nous venons de signer un partenariat avec la société de conseil Ineïs et particulièrement leur offre PCA ( https://fr.hypervision-technology.c... )

GSM : Quel est votre rôle dans votre entreprise ?

Xavier Guéry : Président depuis l’automne 2020, mon rôle est d’organiser et faire fonctionner l’entreprise aussi bien au jour le jour que sur le long terme : Organisation interne, mise en place de la stratégie de la société et de son offre, promotion de notre logiciel YUNO, mise en place de partenariats, développements futurs.

GSM : Comment accompagnez-vous les clients de votre entreprise ?

Xavier Guéry : La première étape consiste à effectuer un bilan et un audit en commun afin de comprendre les vulnérabilités de l’entreprise, les points cruciaux qui peuvent mettre à mal sa bonne marche. En cela nous sommes dans une démarche de quasi mise en place de PCA.

Ensuite, nous procédons à l’installation de YUNO, en totale collaboration avec les équipes de nos clients. Cette étape à un double but :

initialiser les process d’alertes et les workflows de YUNO ;

former les équipes de nos clients à l’utilisation très simple de YUNO.

A ce sujet, et c’est un des très grands avantages de YUNO, notre solution ne requière aucune intervention d’un sachant informatique. L’interface graphique ne se manipule qu’avec des « click » et « drag & drop » et possède également un outil de débogage en continu.

Enfin, une fois installé, YUNO fonctionne en toute autonomie. Uniquement lorsqu’une alerte sera détectée et le workflow déclenché, les destinataires seront informés en temps réel : Le bon message est transmis à la bonne personne et dans son propre langage.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Xavier Guéry : Que vous soyez chef d’entreprise, directeur général, en charge des opérations, du PCA ou de la DSI de votre entreprise, n’hésitez pas à demander un essai de YUNO. Notre plateforme d’opérations en temps réel permet de réduire les temps d’arrêt et les pannes, ce qui signifie des clients plus heureux, des équipes plus productives et des coûts d’arrêt d’activité fortement réduits.