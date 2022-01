XXII lance une charte éthique pour l’édition de logiciels d’IA

janvier 2022 par Marc Jacob

Alors que les technologies d’intelligence artificielle suscitent l’attention croissante des exécutifs publics, des entreprises privées et du grand public, les questions liées au développement des logiciels basés sur l’IA sont au cœur de tous les débats. Cette initiative vise à consolider le rapport de confiance entre XXII, les citoyens et ses clients sur l’intégration de l’IA au cœur des solutions logicielles de vision par ordinateur de XXII, qui analysent en temps réel les flux des systèmes de vidéoprotection, pour rendre les entreprises plus efficaces, les villes plus intelligentes et améliorer le cadre de vie des citoyens.

Portée par William Eldin, le CEO et fondateur de XXII, cette charte, qui vise à être appliquée en interne et en toute transparence en externe, est le résultat d’une longue collaboration entre le comité éthique de l’entreprise et un pool d’experts externes constitué de philosophes spécialistes de l’IA, membres de la sécurité publique, d’associations, de chair ou encore d’étudiants passionnés par l’éthique et l’IA.

“L’intelligence artificielle nous offre aujourd’hui cette opportunité d’augmenter les sens, notamment la vision. En améliorant et en décuplant les performances machine, la vision assistée par ordinateur affranchit l’humain des tâches les plus complexes et fastidieuses, lui permettant ainsi de se concentrer sur des missions créatives et stimulantes. Cependant, pour éviter toute dérive, nous nous devons d’encadrer notre démarche technologique en toute transparence ; au travers d’un engagement éthique de l’utilisation de l’IA.” précise William Eldin.

La charte concerne l’ensemble des pôles de l’entreprise :

R&D : conception d’algorithmes conforme aux principes de la charte

Commerce : relation client et utilisateurs finaux renforcée

Juridique : cadre autour de l’utilisation de nos produits

Marketing / Communication : transparence sur nos produits et développements

Tout en aiguillant les choix stratégiques de la direction sur d’éventuelles collaborations avec des acteurs externes.

“Cette charte éthique XXII énonce les grands principes de comportements individuels et collectifs qui doivent guider chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction ou son titre au quotidien. Cette charte est la base d’un questionnement que nous voulons permanent et l’expression de notre volonté de progresser. L’objectif étant de faire évoluer continuellement nos logiciels et d’être transparent dans notre façon de développer nos produits.” ajoute William Eldin.

Cette charte marque un tournant dans le déploiement et l’utilisation de l’IA sur le territoire national, en encourageant l’ensemble des acteurs (clients, utilisateurs, partenaires, sociétés spécialisées en IA) à adopter une démarche éthique et respectueuse du grand public. Parce qu’un écosystème technologique bienveillant doit émerger en France et en Europe pour favoriser la confiance dans le numérique et plus précisément dans l’Intelligence Artificielle.