XXII annonce la nomination de François Mattens au poste de VP aux Affaires Publiques et Partenariats Stratégiques

mars 2022 par Patrick LEBRETON

XXII annonce la nomination de François Mattens au poste de VP aux Affaires Publiques et Partenariats Stratégiques. Avec le recrutement de cet ancien Directeur de l’innovation et des affaires publiques du GICAT (Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres) et co-fondateur de Defense Angels (premier réseau de Business Angels dédié à la Défense), XXII compte passer une nouvelle étape dans son développement. Dans ses précédentes fonctions, François Mattens a réussi à construire des synergies entre différents écosystèmes, créer une relation de confiance avec les pouvoirs publics et faire rayonner les enjeux de défense et de sécurité. Fort de son expérience à un poste stratégique et de son très large réseau, XXII pourra s’appuyer sur le savoir-faire et l’engagement de François Mattens pour renforcer sa position de leader français de la vision par ordinateur.

XXII ambitionne de faire rayonner l’excellence de la France en matière de technologie de vision et d’IA éthique et d’accélérer son développement en France et en Europe ; notamment grâce à la mise en place de partenariats stratégiques et d’une collaboration accrue entre XXII, les instances publiques et les acteurs privés.

Associées aux systèmes de vidéoprotection, les solutions innovantes de XXII, permettent de booster les capacités de vision en analysant en temps réel les flux vidéos des caméras installées avec l’aide de l’IA. Au-delà de son travail pour accélérer la transformation des villes, XXII accompagne également le développement de l’hypervision dynamique pour les secteurs publics et privés (sites privés, villes, lieux touristiques, hubs de transport…), en démocratisant l’usage de l’IA intégrée à la vision.