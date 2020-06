XProtect de Milestone Systems disponible sur AWS

juin 2020 par Marc Jacob

Milestone Systems, annonce la disponibilité de sa solution XProtect sur la marketplace d’Amazon. Le logiciel de gestion vidéo XProtect réunit toutes les pièces du puzzle d’une installation de vidéosurveillance dans une combinaison parfaite pour créer une solution qui assure la sécurité des personnes et des biens aujourd’hui - et demain. Avec plus de 20 ans de présence sur le marché, XProtect s’est révélé être la bonne réponse pour plus de 500 000 installations dans le monde entier, des fleuristes aux universités, en passant par les stades et les villes.

Les clients ayant une stratégie de cloud-first et ceux qui recherchent une solution VMS hybride peuvent désormais déployer un XProtect préconfiguré comme une solution élastique disponible dans le monde entier avec une grande flexibilité et une faible maintenance.

Milestone Systems propose deux produits sur la Marketplace AWS

• La solution gratuite XProtect Essential+

• XProtect BYOL (Bring Your Own License), qui nécessite une licence payante vendue par les canaux de distribution existants de Milestone. Les deux solutions offrent une expérience identique au logiciel XProtect sur site et sont disponibles dans toutes les régions d’AWS.

En tirant parti de la puissance de l’AWS et grâce à sa conception flexible, “XProtect on AWS” est idéal pour les grandes entreprises, les organisations gouvernementales et les villes intelligentes. Les organisations mutli-site peuvent désormais accélérer leurs initiatives de "cloud-first" et s’adapter facilement à la demande des entreprises. L’infrastructure fiable d’AWS réduit le risque d’interruption de service et assure un fonctionnement continu. En réduisant le matériel sur site, en externalisant partiellement l’infrastructure informatique et en passant des CAPEX à l’OPEX, “XProtect on AWS” aider les organisations à optimiser leur structure de coûts et à obtenir de meilleurs résultats.

La disponibilité de XProtect sur AWS permet à Milestone Systems de fournir une solution qui répond aux besoins de montée en charge dynamique des clients et aux partenaires de faire évoluer leur activité. L’infrastructure mondiale d’AWS et sa forte stratégie d’innovation ont permis à Milestone Systems de concevoir une solution légère, puissante et disponible dans le monde entier, élargissant ainsi le portefeuille de solutions de Milestone à l’AWS Marketplace.