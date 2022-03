XDR : Avancer plus vite que la menace

mars 2022 par Trellix Threat Labs

Suite à leur fusion en fin d’année 2021, McAfee Entreprise et FireEye ont annoncé courant janvier la naissance de Trellix, une toute nouvelle entreprise mondiale qui vient redéfinir l’avenir de la cybersécurité via sa plateforme XDR (Extended Detection & Reponse) ouverte et native. Celle-ci permet notamment de venir en aide à toute entreprise faisant face aux récentes menaces les plus avancées et à renforcer leur confiance dans la protection et la résilience de leurs opérations.

Des menaces en perpétuel mouvement

Les menaces avancées sont désormais monnaie courante, et celles-ci ne cessent d’évoluer, ce qui complique considérablement leur détection par les professionnels de la sécurité, qui doivent cependant intervenir avant même que les dommages ne soient causés. Ces menaces s’appuient sur de multiples vecteurs d’attaque pour s’implanter et s’exécuter. C’est pourquoi Trellix fait le choix d’utiliser ses connaissances et son expertise dans le développement de son architecture XDR, qui tire parti de l’IA, du machine learning et de moyens de télémétrie avancée. Trellix se base également sur une veille constante des menaces provenant de plus d’un milliard de capteurs répartis sur l’ensemble de la planète.

Révolution ou Evolution ?

Cependant, il ne faut pas voir la solution XDR comme une révolution dans le domaine de la cybersécurité, mais bien comme une évolution logique de l’existant. En effet, celle-ci permet avant tout de moderniser le SOC (Security Operation Center) grâce à des capacités d’analyse de la sécurité enrichies, agrégées et adaptatives permettant d’accélérer les enquêtes jusqu’aux résolutions - ou de contrecarrer les attaques ou les menaces avant qu’elles ne se produisent. De même, la plateforme XDR proposée par Trellix offre à ses clients la possibilité de faire évoluer leur pratique SecOps grâce à un ensemble d’outils assurant une visibilité sur plusieurs points de contrôle, non seulement pour détecter les menaces, mais aussi pour les aider à améliorer leur stratégie en matière de sécurité.

Aujourd’hui, les experts en sécurité de Trellix, associés à un vaste écosystème de partenaires, contribuent notamment à une accélération de l’innovation technologique grâce à la data science et à l’automatisation, dans le but de développer l’autonomie de plus de 40 000 entreprises et administrations clientes. Trellix compte près de 5 000 employés et réalise un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars.