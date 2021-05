X-PM annonce l’arrivée de Jean-Christophe LASVERGNAS en qualité de Directeur Associé IT-Digital

mai 2021 par Marc Jacob

Jean-Christophe LASVERGNAS apporte une expérience de 30 ans dans l’IT, plus particulièrement en organisation des DSI, programmes de transformation, cyber sécurité, offshore et innovation.

Jean-Christophe LASVERGNAS débute sa carrière professionnelle en 1991 en tant que Consultant Informatique chez Accenture puis chez PricewaterhouseCoopers où il intervient plus spécifiquement dans le secteur des Loisirs, Médias et Communication.

A partir de 1999, il exerce des fonctions de Directeur des Systèmes d’Information. Jean-Christophe développe la DSI groupe de DDB France (groupe de communication) en support des 50 filiales françaises. En 2007, il rejoint Capgemini où il dirige et consolide la DSI France jusqu’en 2011 puis définit l’alignement mondial des applications de l’ensemble du groupe et enfin pilote à partir de 2016 la DSI Europe du Sud où il finalise la mise en place de l’offshore. En 2018, il est nommé DSI Groupe adjoint chez Europcar Mobility Group, où il œuvre pour l’accompagnement de l’importante transformation digitale de l’entreprise. Plus récemment, Jean-Christophe a accompagné le Groupe AXA sur le programme de transformation de son Security Operating Center.

Jean-Christophe LASVERGNAS est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Telecom Paris et titulaire d’un master en Management Général International de l’ESSEC.