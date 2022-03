X-PHY : un SSD avec IA embarquée pour lutter physiquement contre les cyberattaques

mars 2022 par Marc Jacob

X-PHY utilise un SSD avec IA embarquée pour détecter les anomalies dans les modèles d’accès aux données et déployer des capteurs matériels pour repousser les cybermenaces. Parfaitement autonome, ce nouveau SSD déjoue les attaques connues et inconnues. Cette innovation forte fonctionne sous un format « Zero trust » où il est possible de suivre chaque point de contact assurant ainsi une protection de toutes sortes de données sensibles des entreprises, des professionnels indépendants mais aussi des organisations gouvernementales, administratives et associatives.

s Le nombre d’attaques de ransomware ont doublé en seulement un an ! X-PHY de Flexxon est aujourd’hui nécessaire sur le marché de la sécurité. La protection des données au niveau du micrologiciel sert de « dernière ligne de défense », en corrigeant les lacunes critiques des logiciels de cybersécurité et les failles que les cybercriminels peuvent exploiter.

Certes protéger son matériel est une solution mais qu’en est-il des données lorsque l’ordinateur n’est plus utilisable ? Pour ne plus avoir à se poser ce genre de question, X-PHY agit au plus près et protège ce qui a le plus de valeurs : dossiers clients, fichiers de compta, photothèques, historiques de vente…

Installé directement sur l’ordinateur (embarqué ou non) ou le serveur, X-PHY :

• Prévient contre les ransomwares

• Protège contre les attaques physiques

• Détecte les copies illicites du disque

X-PHY est engagé dans un partenariat avec les principaux fabricants d’appareils tels que Lenovo pour développer des ordinateurs portables avec X-PHY intégré, ciblant ainsi les utilisateurs finaux.

A propos de X-PHY®, une marque de Flexxon Flexxon est un fournisseur de solutions de stockage flash NAND industriel dont le siège social est situé à Singapour. Elle est spécialisée dans les produits et solutions standard ou personnalisés pour servir un large éventail d’industries en mettant l’accent sur les applications de cybersécurité, industrielles, médicales et automobiles (CIMA). Flexxon travaille avec plus d’une centaine de clients à travers le monde pour fournir des produits performants et fiables qui servent de gardien à leurs données sensibles. Innovation de Flexxon, X-PHY® est le premier SSD (solid-state drive) au monde avec intelligence artificielle (IA) embarqué conçu pour offrir une protection en temps réel contre les cybermenaces.

X-PHY® est une solution de cybersécurité intelligente, prédictive et auto-apprenante qui sert de dernière ligne de défense fiable contre les menaces que les antivirus ne peuvent même pas détecter. Avec des technologies d’IA et d’apprentissage automatique intégrées au niveau du micrologiciel, le X-PHY® offre une protection holistique en temps réel au niveau de la couche physique pour toutes les données stockées sur un ordinateur ou un serveur.

À ce jour, X-PHY® a collaboré avec Lenovo pour intégrer les SSD de cybersécurité dans ses ordinateurs portables. Ils bénéficient du cadre de sécurité zero-trust de X-PHY® et d’une protection en temps réel 24h/24 et 7j/7 aux données stockées dans le lecteur.