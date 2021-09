Wraptor lance un Webmail dédié à la MSSanté

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Ce nouvel outil est modulable et évolutif. Il facilite le partage d’informations entre les différentes fonctionnalités (mails, annuaires, espace partagé), et simplifie également la création d’annuaires spécifiques. De plus, il est désormais possible d’accéder rapidement aux annuaires MSSanté, Apicrypt et personnels. Enfin, en option, un espace de partage de documents entre les membres d’un groupe ou d’un domaine et la mise à disposition d’un espace privé sont proposés. L’accès au service peut s’appuyer sur une authentification par e-CPS.

L’application mobile MSSPro de Wraptor reste bien entendu compatible et disponible sur IOS et Android.