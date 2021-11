Worldline obtient le Visa de sécurité ANSSI pour sa qualification SecNumCloud

novembre 2021 par Marc Jacob

En tant qu’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information, l’ANSSI recommande d’utiliser les solutions disposant d’un Visa de sécurité ANSSI. Dans le cadre de cette démarche, l’agence a élaboré le référentiel SecNumCloud en vue de permettre la qualification de prestataires de services d’informatique en nuage, dit Cloud. Ce Visa de sécurité permet de rendre facilement identifiable la conformité d’une solution aux recommandations de l’autorité française.

Conscient de l’importance cruciale de maîtriser les données et leur localisation, Worldline propose à ses clients des services opérés sur ses propres infrastructures d’hébergement qui supportent plusieurs milliards de transactions dans les domaines du paiement, de la santé et des transports. Le service Secured IaaS de l’offre WL Cloud Services vient de recevoir le Visa de sécurité ANSSI pour sa qualification SecNumCloud. Cette qualification confirme l’engagement de Worldline dans la mise en place de solutions numériques souveraines. Worldline accompagne ses clients de bout en bout tout au long de la chaîne de valeur des services, aussi bien dans l’hébergement Cloud que dans les métiers de ses clients, leur offrant un savoir-faire étendu et des solutions opérées dans un Cloud sécurisé et conforme aux principales certifications.

Worldline, à travers sa qualification SecNumCloud et l’écosystème proposé, confirme son positionnement de partenaire idéal à la transformation digitale garantissant la maîtrise totale des données.