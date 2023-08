World Internaut Day am 23. August: Sicheres Navigieren in der digitalen Welt beginnt mit dem Verständnis der BedrohungslandschaftWorld Internaut Day am 23. August: Sicheres Navigieren in der digitalen Welt beginnt mit dem Verständnis der Bedrohungslandschaft

August 2023 von Check Point

Fast zwei Drittel der Weltbevölkerung sind tief in das digitale Ökosystem eingebettet. Im vergangenen Jahr gab es aber einen alarmierenden Anstieg der Cyber-Angriffe, was die absolute Notwendigkeit einer aufmerksamen Online-Sicherheit unterstreicht.