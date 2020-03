World Back Up Day : Toshiba fait cinq recommandations pour la sauvegarde des données

mars 2020 par Toshiba Electronics Europe

La perte de données personnelles importantes, à domicile, sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable est assez ennuyeuse. Et les risques augmentent, notamment en raison du nombre croissant d’attaques de ransomwares. Cela rend les sauvegardes régulières encore plus importantes. A l’occasion de la Journée mondiale de la sauvegarde (World Back Up Day), ce 31 mars, Toshiba Electronics Europe fait cinq recommandations :

1) Nettoyage de printemps - Avant chaque sauvegarde majeure, il doit toujours y avoir un nettoyage en profondeur, ce qui signifie que l’ordinateur doit être libéré des données inutiles ou obsolètes. Cela inclut les applications qui ne sont plus utilisées, les données inactives ou fragmentées, ainsi que les fichiers temporaires. L’historique de téléchargement et les cookies doivent également être supprimés. Non seulement cela augmente l’espace de stockage disponible, mais cela simplifie et accélère également le processus de sauvegarde.

2) Stratégie de sauvegarde - Il est important de définir une stratégie de sauvegarde. Un utilisateur doit particulièrement déterminer quoi sauvegarder et à quelle fréquence. D’autres décisions concernent le choix des emplacements de stockage et des supports, tels que l’utilisation de disques durs externes ou la sauvegarde cloud. La configuration de sauvegardes automatiques avec des heures et des intervalles définis peut également être utile.

3) Sauvegarde complète ou sauvegarde incrémentielle - Les utilisateurs de PC doivent toujours effectuer une sauvegarde complète de temps en temps. Cela devrait être complété par des sauvegardes incrémentielles régulières dans lesquelles seules les données qui ont changé depuis la dernière sauvegarde complète sont stockées.

4) Application du principe 3-2-1 - En général, les données doivent être sauvegardées selon le principe 3-2-1. Les utilisateurs doivent effectuer trois copies à l’aide de deux supports de stockage différents, tels qu’un disque dur externe et un lecteur cassette, et stocker une version de sauvegarde en externe « hors site », par exemple dans le cloud.

5) Récupération de données - Enfin, le sujet de la récupération des données après sinistre doit également être pris en compte en clarifiant comment les données stockées dans une sauvegarde et peuvent être restaurées en cas de perte de données sur l’ordinateur. La solution de récupération doit offrir un degré élevé de flexibilité et prendre en charge la récupération de fichiers individuels, de dossiers entiers ou d’un système entier. Il devrait également être possible de restaurer les données sur un autre périphérique de stockage.

Il existe de nombreuses solutions de sauvegarde et de restauration sur le marché qui sont conçues pour une grande variété d’exigences. Lors du choix d’une solution, il est important de s’assurer que le produit offre une qualité éprouvée et répond à vos besoins individuels. Par exemple, la compatibilité avec votre propre ordinateur et la disponibilité des fonctionnalités logicielles souhaitées doivent être vérifiées.

Toshiba propose plusieurs séries de disques durs externes qui incluent un logiciel de sauvegarde et une protection par mot de passe pour empêcher tout accès non autorisé aux données importantes. La gamme de produits comprend les disques durs mobiles Canvio Advance, Canvio Alu, Canvio Premium, Canvio Slim et Canvio for Desktop.