WithSecure™ rejoint la Cloud Security Alliance

septembre 2022 par Marc Jacob

WithSecure™ a rejoint la Cloud Security Alliance (CSA) pour promouvoir la sécurité du cloud et aider à définir de bonnes pratiques en la matière.

De plus en plus d’entreprises se tournent vers le cloud computing, qui offre à la fois souplesse et efficacité. D’après une récente enquête de Nash Squared*, 90 % des leaders numériques ont implémenté au moins un processus cloud à leurs entreprises en 2022 - contre 69 % en 2020.

Pour autant, lorsqu’elles transfèrent des processus ou des actifs vers le cloud, les entreprises sont confrontées à de nouveaux risques, parfois inattendus. Avec le cloud, il existe un problème de diversification : les entreprises deviennent tributaires de quelques fournisseurs-clés uniquement. Le cloud peut également entraîner une complexification accrue ; et le modèle de responsabilité partagée mis en place par plusieurs grands fournisseurs de services cloud peut être difficile à appréhender.