Wirepas lève 10 millions d’euros

septembre 2021 par Marc Jacob

Wirepas annonce une levée de fonds destinée à accélérer le développement de la première technologie 5G non-cellulaire. Après avoir annoncé sa nouvelle offre et son nouveau standard en mai dernier, Wirepas, qui compte parmi ses clients de nombreuses grandes entreprises internationales, entend lancer sa solution sur le marché en 2022 suite à un fort intérêt et une demande accrue de ses partenaires et clients. Pour accélérer cette prochaine mise sur le marché, ses investisseurs existants, Karma et Tesi, ont injecté 10 millions d’euros.

Plus spécifiquement, les fonds seront utilisés pour renforcer la recherche à long-terme et poursuivre le développement de la technologie de pointe d’IoT massif. Wirepas entend aussi recruter des nouveaux talents notamment dans les domaines du développement, du testing et de la livraison, fonctions indispensables à une arrivée réussie de la solution sur le marché.

La demande en réseaux accessibles augmente au sein des entreprises en recherche d’applications évolutives, à forte densité et applicables à une multitude de secteurs comme les smart meters, les systèmes de gestion des bâtiments, la logistique et les smart cities. Cette nouvelle technologie contribue particulièrement à répondre aux enjeux de l’urbanisation, de la construction, et de la consommation énergétique des villes intelligentes et connectées. Elle ouvre la voie à d’autres usages en matière de communication dans le futur.

Ce nouveau standard 5G signifie que pour la première fois, toute entreprise, quelle que soit sa taille, pourra digitaliser son activité grâce à une connectivité 5G fiable et accessible. Les industries seront en mesure d’exploiter leurs propres systèmes IoT indépendants et de développer de nouveaux services autour de leur expertise et secteur d’activité. Cette technologie leur permettra aussi de stocker et d’utiliser les données générées à leur convenance (sur place, sur cloud, ou partout ailleurs) et de démocratiser la propriété des données.

L’actuelle solution Wirepas Massive, basée sur une connectivité en réseau maillée pour l’IoT massif, s’avère être déjà une solution à forte valeur ajoutée, évolutive, fiable, et rentable pour plus de 200 clients dont Fujitsu, Prologis, Wurth, Schaeffler, Orange et Fagerhult.

Wirepas est un spécialiste de l’IoT ayant pour mission de démocratiser l’IoT pour les entreprises. Il ambitionne de fournir une connectivité sans faille, accessible à toute entreprise sans distinction de taille. Wirepas fait de l’IoT une réalité par son logiciel de connectivité permettant des applications de réseau massives, décentralisées, à l’échelle, à forte densité et à longue portée. Sa technologie permet à toute entreprise d’installer et de gérer son propre réseau de manière autonome, sans opérateurs, sans infrastructure de réseau, sans intermédiaires ni abonnements, pour une fraction du coût des solutions concurrentes. Wirepas est aussi le contributeur principal au premier standard 5G non-cellulaire, conçu expressément pour l’IoT massif et utilisant un spectre mondial gratuit. L’entreprise dessert une clientèle internationale par le biais de ses bureaux en Australie, en Allemagne, en Finlande, en France, en Inde, en Corée du Sud, et aux Etats-Unis, dans les domaines du smart tracking, du smart building, de la smart factory et du smart metering.