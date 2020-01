Wind River fait l’acquisition de Star Lab

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Wind River® annonce l’acquisition de la société Star Lab, spécialisée dans la cybersécurité des systèmes embarqués. Cette acquisition permet à Wind River d’élargir son portefeuille de logiciels avec un ensemble d’outils de protection système et d’anti-falsification pour Linux, un hyperviseur sécurisé basé sur de l’Open Source et une solution de démarrage sécurisé. Star Lab est désormais une filiale à part entière de Wind River. Les conditions de l’acquisition n’ont pas été divulguées.

Spécialisé dans les logiciels de cybersécurité et d’anti-violation pour Linux, Star Lab fournit une sécurité embarquée pour les systèmes, les infrastructures et les équipements critiques. Star Lab fait progresser la stratégie de Wind River pour assurer la sécurité à tous les niveaux du système, du démarrage jusqu’au déploiement et à l’exploitation.

Les produits de Star Lab sont fondés sur une philosophie d’ingénierie "secure-by-design". Ils sont conformes aux contrôles techniques NIST 800-53 pour les systèmes d’information fédéraux et comprennent les éléments suivants :

Suite de sécurité : offre de solides capacités de cybersécurité et d’anti-violation Linux pour les systèmes et distributions Linux déployés de façon opérationnelle ;

Hyperviseur intégré : conçu spécifiquement pour une utilisation dans des environnements informatiques ouverts et hostiles ;

Démarrage sécurisé : une solution d’amorçage mesurée qui garantit que le firmware et le code de boot d’un périphérique sont légitimes et n’ont pas été modifiés ou manipulés de manière malveillante.