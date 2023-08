Williams Racing pilote l’écurie de Formule 1 étend son partenariat technologique avec Acronis Cyber Protect

août 2023 par Marc Jacob

Acronis et l’écurie de Formule 1 étendent leur partenariat. Depuis 2021 Acronis gère la cyberprotection et simplifie l’infrastructure de sécurité de Williams Racing. Grâce à Acronis Cyber Protect, Williams Racing a réussi à réduire de plusieurs jours à quelques minutes le temps requis pour effectuer les sauvegardes tout en simplifiant son infrastructure et en réduisant la complexité.

Williams Racing utilise Acronis Cyber Protect pour protéger ses données. La solution est installée sur environ 300 serveurs et 1 500 terminaux et protège près d’un demi-pétaoctet de données. L’écurie de Formule 1 utilise les fonctionnalités de sauvegarde natives de Microsoft 365 et protège également plus de 1 200 boîtes aux lettres et de nombreux sites SharePoint, représentant des dizaines de téraoctets de données.

Une sauvegarde et une cybersécurité intégrées et simplifiées avec Acronis Cyber Protect

L’écurie de Formule 1 fait partie des premiers utilisateurs d’Acronis Cyber Protect, une nouvelle solution optimisée par l’intelligence artificielle qui intègre protection des données et cybersécurité et simplifie la cyberprotection. Enrichie par des fonctionnalités complètes nouvelle génération combinées à des outils de gestion des terminaux simples à utiliser, Acronis Cyber Protect simplifie les opérations quotidiennes et le reporting, tout en luttant contre les cybermenaces avancées grâce à l’intégration prenant en charge de nouveaux cas d’utilisation. Toutes ces fonctionnalités sont exécutées et gérées par le biais d’une seule solution, ce qui réduit la complexité et les coûts liés à l’utilisation de produits de multiples fournisseurs et permet de faire des économies en termes de licences, de déploiements, de tests et

de formations. Les solutions de cyberprotection moins complexes permettent également de réduire le nombre d’attaques potentielles en éliminant de possibles points de défaillance et en limitant les efforts de configuration et de gestion.

« Nous cherchons en permanence à faire évoluer nos fonctionnalités et outils afin de renforcer notre efficacité et notre avantage concurrentiel » indique Doug Goodridge, DSI de Williams. De nombreuses innovations intégrées à l’agent unique ont amené Williams à envisager son utilisation à d’autres fins,

y compris pour la gestion des correctifs. « La consolidation des services et des applications en quelques fonctionnalités de base est un aspect important pour nous, car elle nous permet d’augmenter l’efficacité opérationnelle tout en limitant les dépenses » ajoute-t-il.

À l’ère du télétravail et des ressources distantes, il est primordial de bénéficier d’une protection continue « compte tenu de la dispersion de nos collaborateurs entre notre usine, les circuits et les sites distants, il est particulièrement important que les utilisateurs puissent travailler en toute confiance sur leurs données, tout en sachant que tout sera automatiquement sauvegardé par notre solution Acronis » poursuit Doug Goodridge.