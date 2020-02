Wild Code School lance sa nouvelle formation en cybersécurité

février 2020 par Marc Jacob

Face à ce constat et à la pénurie de spécialistes sur le marché, la Wild Code School vient de mettre en place une nouvelle formation d’analyste cybersécurité, permettant d’apprendre à analyser les alertes de sécurité et assurer la détection et la réponse aux incidents de sécurité informatique en entreprise. Cette formation courte, financée par la Mairie de Paris, Pôle Emploi et Digital Security, s’inscrit dans le souhait de la Wild Code School à développer l’employabilité dans le secteur. En effet, la cybersécurité compte 65% de postes non pourvus. Aussi, le déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes à l’échelle mondiale en cybersécurité étant considérable (11 % seulement des professionnels de la sécurité informatique sont des femmes...), la Wild Code School a souhaité lancercette formation avec une première promotion 100% féminine.

Parmi les élèves ayant suivi cette formation, Isabelle, 55 ans raconte : « Travaillant depuis de nombreuses années en R&D dans le secteur informatique, j’étais de plus en plus souvent confrontée aux questions en lien avec la sécurité numérique. Consciente du véritable enjeu que représente aujourd’hui la cybersécurité pour les entreprises, collectivités locales, associations, …, et passionnée par le sujet, j’ai souhaité renforcer mes compétences sur la protection des données personnelles avec cette formation. Relativement courte, elle répondait à mes besoins et offrait un accompagnement solide, notamment vers l’emploi, grâce aux jobs dating proposés par la Wild. Je sais que les compétences techniques que je suis en train d’acquérir m’ouvriront des portes vers des métiers passionnants ».

Lucie, 26 ans, en charge d’un portefeuille de projets informatiques au sein d’un gros cabinet de consulting, souhaitait elle aussi approfondir ses connaissances dans ce secteur. « La cybersécurité a un côté très fun ; c’est comme un jeu rempli de défis, dans lequel il faudrait aller chercher la fenêtre qu’on a laissée entrebâillée. Le côté 100% féminin était génial, et la remise à niveau sur les premières semaines pour que l’on ait toutes les mêmes bases est vraiment efficace ».

Grâce à cette formation, Lucie, Isabelle, et tous les autres élèves pourront accéder à tous les métiers de la cybersécurité comme ceux de consultant cybersécurité, analyste SOC, chef de projet sécurité, pen-testeur … pour un salaire moyen compris au démarrage entre 2500€ et 3000€ net.