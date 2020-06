Wi-Fi 6E, moteur de la transformation numérique

juin 2020 par Vincent Larue, Directeur System Engineering Entreprise chez CommScope

Au cours de ces 20 dernières années, le Wi-Fi a fortement évolué et connu son plus grand changement depuis sa création en 2018/2019 avec la révision de la norme à 802.11ax. Cette nouvelle norme a poussé la Wi-Fi Alliance à renommer les générations de Wi-Fi en commençant par la Wi-Fi 6 (norme 802.11ax) afin d’apporter des changements ambitieux au Wi-Fi et à ses performances, tout en étant rétro-compatible avec les générations précédentes. En d’autres termes, elle reprend tous les atouts du Wi-Fi 5 (norme 802.11ac) en apportant davantage d’efficacité, flexibilité et évolutivité, ce qui permet ainsi aux réseaux de gagner en rapidité.

Wi-Fi 6 : entre vitesse et performance !

La norme Wi-Fi 6 a été conçue pour obtenir des débits de données et des capacités plus élevés (débits Gbps). Elle offre davantage de fonctionnalités dans les environnements comportant de nombreux appareils tout en améliorant l’efficacité de la batterie des appareils IoT et des smartphones, tablettes, ordinateurs portables connectés en utilisant la norme Wi-Fi. Par ailleurs, le Wi-Fi 6 possède un avantage de taille : il est rétro-compatible avec les anciens clients du Wi-Fi 5, ce qui les rend plus efficaces.

Cette nouvelle norme a été pensée afin d’être quatre fois plus performante dans un environnement client entièrement Wi-Fi 6. Toutefois, même avec des appareils mixtes Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6, ce dernier est généralement 25 % plus efficace qu’une solution Wi-Fi 5 AP.

Vers un nouveau standard wireless

L’évolution du Wi-Fi apporte avec lui de grandes promesses, mais les propositions d’amélioration vont encore plus loin. L’ouverture d’une nouvelle bande à 6 GHz, disponible pour les clients Wi-Fi 6, ajoute un avantage indéniable : elle permet une liaison plus rapide, plus fiable et moins sensible aux interférences. Il s’agit probablement du changement le plus important opéré au cours de ces dix dernières années dans le domaine du Wi-Fi. L’accélération de l’efficacité et de la performance grâce aux nouvelles caractéristiques du Wi-Fi 6 permettront d’accélérer les nouvelles applications et de changer le paradigme des réseaux sans fil, en particulier à la maison. En outre, le Wi-Fi 6 couplé à la nouvelle fréquence 6 GHz offre un gain de performance pour les réseaux domestiques wireless tout en réduisant les chances de saturation des réseaux Wi-Fi. Avec l’introduction du spectre à 6 GHz, le potentiel du Wi-Fi devient plus déterministe, comme une liaison Ethernet câblée, pour les applications Wi-Fi 6.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire avec la Commission fédérale des communications (FCC) et les régulateurs européens pour accorder l’accès à ce spectre, le secteur va de l’avant pour être prêt à créer des réseaux à 6 GHz d’ici 2021. Pour l’heure, la FFC a décidé de l’attribution du spectre 6 GHz dans un premier temps aux États-Unis.

Pourquoi le Wi-Fi 6GHz change-t-il autant les choses ?

Le Wi-Fi 5 et les générations précédentes de Wi-Fi devaient originellement fonctionner dans des zones de spectre encombrées. Le spectre de 2,4 GHz, qui a été le premier à être attribué au Wi-Fi, est désormais entièrement congestionné. Mais bien qu’il soit idéal pour la portée, c’est un spectre assez épuisé et non celui sur lequel on peut construire l’avenir de la haute capacité. Afin de travailler plus efficacement, le Wi-Fi 6 a, lui, mis l’accent sur la transmission de faisceau pour cibler la puissance sur les clients, en particulier augmenter les performances à distance. Ainsi, lorsque nous ajoutons le spectre propre et inutilisé de 6GHz à l’équation du Wi-Fi 6, toutes les fonctionnalités peuvent être utilisées avec leur plus grande efficacité nominale car elles ne sont pas en concurrence avec les appareils Wi-Fi 5.

Aujourd’hui, nous sommes encore typiquement à l’ère de la portée et de la couverture du déploiement du Wi-Fi. Mais avec l’avènement du Wi-Fi 6 et des solutions domestiques tri-bandes, nous entrons dans l’ère de la performance, où il est possible d’adapter les vitesses du réseau étendu et du réseau local aux services Gbps.