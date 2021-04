Whitebox choisit MariaDB SkySQL et l’équipe SkyDBA

avril 2021 par Marc Jacob

La plateforme Whitebox s’appuie sur des données omnicanal, tant pour les transactions commerciales que pour l’exécution des commandes. Sa connexion à l’ensemble des places de marché pertinentes rend ses données à la fois uniques et extrêmes puissantes. Parce que son précédent fournisseur de base de données-en-tant-que-service (DBaaS) n’a pas pu s’adapter au rythme de la croissance rapide de Whitebox et de ses besoins en matière de données, l’entreprise a dû rechercher une solution fiable et évolutive de base de données dans le Cloud afin de soutenir sa base de clientèle toujours plus importante et ses offres de données de plus en plus élaborées. Après avoir envisagé plusieurs options de DBaaS, Whitebox a choisi de migrer vers la solution SkySQL sur la plateforme GCP pour des questions d’évolutivité et d’accès aux meilleurs administrateurs DBA et ingénieurs en bases de données du secteur.

« Le choix de MariaDB SkySQL sur GCP est apparu comme une évidence », explique Sean Clark, co-fondateur et directeur technique de Whitebox. « L’expertise approfondie de l’équipe MariaDB nous a bluffé et nous avons vite compris l’importance d’acquérir une DBaaS directement à la source, qui de mieux pour exécuter la solution MariaDB que MariaDB. En tant que start-up connaissant une croissance massive, nous voulions surtout nous moderniser et sécuriser notre prochaine phase de croissance. Passer dans le Cloud et adopter SkySQL nous permet d’évoluer rapidement pour répondre à des besoins métiers de plus en plus importants. »

C’est à l’occasion du Black Friday que l’équipe SkyDBA a aidé Whitebox à migrer vers SkySQL pour affronter la plus grosse saison d’achats en ligne de son histoire. Les administrateurs experts de l’équipe SkyDBA ont réalisé un basculement rapide et transparent et ont constamment aidé Whitebox à tirer le meilleur parti du déploiement de MariaDB dans le Cloud. Grâce à la solution SkySQL et à l’équipe SkyDBA, Whitebox a vu ses marques réaliser des ventes record pendant les vacances, l’entreprise enregistrant en fin d’année une augmentation de 700 % des commandes traitées en glissement annuel.

« L’équipe SkyDBA est composée d’experts en bases de données, ce qui représente une plus-value colossale », ajoute Sean Clark. « Grâce à SkyDBA, nous bénéficions d’un accès immédiat à des compétences procédurales et à une expertise en base de données, ce qui nous aidera à résoudre les problèmes et à être proactifs pour obtenir les meilleures performances possibles pour nos marques. Il est essentiel pour nous de pouvoir bénéficier de ce niveau de connaissance et de la réactivité de l’équipe d’administrateurs DBA. »

Avec SkySQL, les clients sont libres de leurs choix, quel que soit le Cloud, ou la charge de travail et son volume. SkySQL apporte une flexibilité incomparable et une évolutivité massive sous la forme d’une base de données Cloud qui s’adapte aux besoins des clients tout en réduisant de 90 % les coûts généralement associés à un système de base de données. Depuis son lancement l’année dernière, SkySQL a été vite adoptée par les clients habitués à d’autres bases de données (Oracle, SQL Server, Db2, MySQL, PostgreSQL et MariaDB) pour les utilisations les plus diverses.

L’équipe SkyDBA supervise en permanence les opérations de base de données dans le Cloud avec une vigilance proactive toute l’année. Dotée de connaissances inégalées et disposant d’un accès unique aux ressources internes de SkySQL et d’une expérience du déploiement de MariaDB dans n’importe quel Cloud, l’équipe SkyDBA garantit aux clients une optimisation maximale de leur base de données. Certifiée ISO 27000:2013, l’équipe SkyDBA n’a plus à prouver son excellence en matière de sécurité des données. Fournissant un accès immédiat à des administrateurs DBA d’élite, l’équipe SkyDBA fait office de membres virtuels de l’équipe du client pour parer à toute lacune et assurer une couverture ininterrompue des bases de données critiques pour l’activité. Et tout cela pour le quart de ce que coûterait un administrateur DBA à temps complet.