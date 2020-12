White Ops annonce son acquisition par Goldman Sachs Merchant Banking, ClearSky Security, et NightDragon

décembre 2020 par Marc Jacob

White Ops annonce ce jour son acquisition par Goldman Sachs Merchant Banking Division, en partenariat avec ClearSky Security et NightDragon (ensemble, les "Sponsors"). Les Sponsors acquièrent l’activité, détenue par les précédents investisseurs Paladin Capital Group, Grotech Ventures, et d’autres actionnaires, et l’acquisition fait suite à l’investissement initial de Goldman Sachs et ClearSky dans la Société plut tôt dans l’année. L’acquisition a été officiellement clôturée et les clauses de la transaction n’ont pas été divulguées.

L’acquisition soutiendra White Ops dans sa prochaine phase de croissance et accélérera davantage son expansion dans de nouveaux marchés. L’activité centrale de la Société est de protéger les entreprises contre les attaques de bots sophistiquées et les fraudes dans les domaines de la cybersécurité, de la publicité numérique et du marketing, pour le compte de certaines des plus grandes entreprises et plateformes internet. Cette année, alors que de plus en plus d’entreprises se tournent vers le numérique, White Ops a authentifié plus de 10 trillions d’interactions par semaine pour le compte de ses clients, un chiffre par ailleurs en hausse. La Société fournit ainsi une plateforme holistique pour stopper les activités malveillantes sur l’ensemble d’internet. La Société a connu une augmentation de 40% de sa clientèle et de 25% de ses effectifs (170 collaborateurs aujourd’hui).

En plus des représentants de Goldman Sachs, Jay Leek rejoindra le conseil d’administration pour représenter ClearSky, et Dave DeWalt rejoindra le conseil d’administration pour représenter NightDragon et occupera la fonction de vice-président de la Société.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en qualité de conseiller financier et Cooley LLP de conseiller juridique auprès de White Ops.

Les Sponsors ont été conseillés par Momentum Cyber. Les conseils juridiques ont été fournis aux Sponsors par Sullivan & Cromwell LLP et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Des acteurs malveillants disposant de millions de bots sophistiqués sont la cause de fraudes s’élevant à des dizaines de milliards de dollars par an contre les entreprises du monde entier. Ces bots sophistiqués ciblent les dispositifs des particuliers et des entreprises, partagent les historiques et habitudes de navigation avec des humains, et les rendent donc particulièrement difficiles à détecter. La méthode de détection multicouche, les algorithmes avancés, l’équipe Satori de surveillance et de recherche des menaces, et les volumes traitésconsidérables par White Ops permettent de détecter et d’empêcher ces attaques automatisées de tout niveau de sophistication, protégeant ainsi les données sensibles, la réputation, la conformité, la rentabilité et l’expérience client afin de développer les activités numériques de nos clients. Ces capacités ont permis à White Ops de jouer un rôle majeur dans le démantèlement de 3ve, un des plus grands réseaux de bots frauduleux à ce jour, grâce à une protection collective et à la plus vaste collaboration du secteur privé jamais mise en place, notamment avec le FBI, Google, Facebook et de nombreux autres acteurs du secteur. En outre, White Ops a récemment démasqué ICEBUCKET, la plus vaste opération frauduleuse liée à la télévision connectée. White Ops vient également d’annoncer la disponibilité de ses produits via AWS Cloud Marketplace et Snowflake Data Marketplace pour fournir à ses clients un accès élargi à la plateforme de la Société.

Fraud Mitigation Platform de White Ops élimine les points faibles de cybersécurité grâce son portefeuille de produits :

• Application Integrity - Protège les sites et applications contre les fraudes et abus numériques, y compris les attaques de prise de contrôle des comptes, les fraudes aux nouveaux comptes, les transactions frauduleuses et la récupération des contenus sensibles, évitant ainsi des pertes coûteuses tout en préservant la confidentialité des utilisateurs et des expériences numériques fluides.

• Marketing Integrity - Protège les investissements de marketing numérique contre les fraudes et les abus, y compris les médias rémunérés, la détection de pistes et le reciblage, évitant ainsi le trafic frauduleux de s’infiltrer dans les plateformes marketing afin de garantir l’efficience et de stimuler les retours sur investissement.

• Advertising Integrity - Protège les médias et la publicité numériques contre les fraudes et les abus dans les environnements de bureau, mobiles et CTV pour des inventaires éprouvés et des modifications exclusivement humaines en vue d’une efficacité publicitaire accrue.