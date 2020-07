White Ops a mis à jour 29 applications malveillantes

juillet 2020 par White Ops

Cette enquête, baptisée CHARTREUSEBLUR, a montré que la majorité des applications incluent le mot "blur" dans leur nom de package, et beaucoup prétendent être des éditeurs de photos permettant à un utilisateur de brouiller des sections de l’image. La "chartreuse", est une référence à la liqueur, c’est juste parce que c’est amusant à dire et que la liqueur est savoureuse !

L’équipe de Satori a récemment identifié un ensemble d’applications mobiles qui ont généré un volume suspect de trafic publicitaire.

Après avoir examiné de plus près ces applications et leurs équivalents, White Ops a découvert 29 applications dont le code facilitait les annonces hors contexte (OOC) et qui constituaient un moyen très astucieux d’échapper à la détection.

Les applications sur lesquelles White Ops a enquêté ne fonctionnaient pas comme les annonces publicitaires normales, et comptaient plus de 3,5 millions de téléchargements.

Quelques conseils de sécurité lorsqu’on télécharge des applications mobiles :

Il se peut qu’une application soit fausse et malveillante si une fois téléchargée :

• elle joue à cache-cache avec vous, l’icône disparaissant de l’écran d’accueil,

• la seule façon d’ouvrir l’application est d’aller dans le menu "Paramètres" et de la trouver dans une longue liste d’applications.

• qu’en allumant votre téléphone vous commencez à être bombardé par des publicités qui sortent tout juste de nulle part..