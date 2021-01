WhatsApp lance un ultimatum à ses utilisateurs, commentaire de Harold Li d’ExpressVPN

janvier 2021 par Harold Li, Vice-Président d’ExpressVPN

Whatsapp a récemment annoncé que, conformément aux changements de la politique et les pratiques de confidentialité de Facebook, elle demandera à tous ses utilisateurs d’accepter les nouvelles conditions qui permettront à la plateforme de messagerie de partager les données des utilisateurs avec d’autres sociétés appartenant à Facebook. Sans ça, il ne sera plus possible d’utiliser WhatsApp.