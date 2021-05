Whaller lève 2 millions d’euros

mai 2021 par Marc Jacob

Réalisée auprès du fond CITA Investissement et de partenaires bancaires, cette nouvelle levée de fonds permet à Whaller de renforcer ses équipes notamment commerciales et marketing, d’accélérer sa roadmap technologique et d’investir en Recherche et Développement.

« Forte d’un management de qualité, d’une architecture à la fois scalable et sécurisée et d’une base de clients grands comptes en croissance, Whaller a, selon nous, les atouts pour devenir le leader français des plateformes sociales et collaboratives sécurisées. » explique Jean-Stéphane Bonneton, Partner chez CITA Investissement.

Après plusieurs levées de fonds en 2018 et 2019 d’un montant total d’un million d’euros, Whaller poursuit sa volonté de fédérer et d’accompagner le plus grand nombre d’organisations dans leur transformation numérique sur une plateforme sécurisée. Le service technique et les équipes de vente vont se renforcer en 2021 afin de soutenir la croissance et de poursuivre le déploiement de la plateforme sociale et collaborative en France et en Europe.