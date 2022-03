Western Digital lance le WD Red Pro

mars 2022 par Marc Jacob

Le WD Red Pro 20To CMR est optimisé pour les boîtiers NAS (jusqu’à 24 baies) et conçu pour les charges de travail de haute intensité dans des environnements en connexion 24/7. Fabriqué avec la technologie OptiNAND™, le nouveau disque WD Red Pro 20 To aide les PME et les grandes entreprises à stocker, partager et protéger des quantités de données en croissance rapide, telles que des vidéos haute résolution, des modèles et animations 3D, des images CT/MRI et d’autres charges de travail dans le domaine de la santé et des sciences.