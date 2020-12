Western Digital et RAIDIX s’associent pour booster les performances de stockage SSD NVMe des entreprises

décembre 2020 par Marc Jacob

Western Digital s’associe à la société de logiciels de stockage RAIDIX pour augmenter la performance et le potentiel de ses périphériques de stockage NVMe ™ (Non-Volatile Memory Express) dans les applications RAID. Le RAID NVMe pris en charge par le logiciel RAIDIX est capable de délivrer jusqu’à 10 millions d’opérations d’entrée/sortie par seconde (IOPs) à partir de 20 disques. Il prend également en charge une large gamme de niveaux RAID afin d’améliorer les performances et protéger l’ensemble des données.

Le partenariat avec RAIDIX est une initiative approuvée par l’ensemble des clients, permettant aux intégrateurs et fournisseurs de Cloud d’opérer une transition optimale des systèmes de stockage Serial ATA (SATA) vers des solutions NVMe plus rapides. Ainsi, les performances seront nettement plus élevées et les latences, plus faibles.

Western Digital et RAIDIX, un partenariat technologique

Aujourd’hui les disques SSD NVMe offrent un gain de vitesse appréciable. Néanmoins, tous les environnements d’entreprise exigent un niveau élevé de protection des données des périphériques de stockage. Il est alors nécessaire d’avoir une matrice tolérante aux pannes éventuelles avec la pénalité de performances la plus faible pour la création de fonctionnalités RAID.

En installant le logiciel RAIDIX ERA, les clients peuvent facilement implémenter des capacités logicielles RAID sur les périphériques SSD Western Digital Ultrastar® NVMe. Cela leur permet de protéger les données tout en profitant des performances complètes que les périphériques NVMe peuvent fournir, sans aucun goulot d’étranglement inutile entre l’unité centrale (CPU) et le système de stockage.

Le cabinet d’études IDC annonce que les unités NVMe atteindront plus de 79% du marché des SSD d’ici 2023. En attribuant les données traitées dans des registres vectoriels de processeurs multicœurs, la solution RAIDIX NVMe RAID fournit un calcul rapide de la somme de contrôle tout en empêchant la dégradation des performances du système avec une charge hybride ou un mode de récupération de matrice de stockage en place. Dans l’ensemble, cela va aider les infrastructures d’entreprise à s’adapter à la demande de pointe pour des applications telles que la business intelligence, l’analyse de données, la virtualisation et l’ERP, ce qui offrira une tranquillité d’esprit avec une fiabilité et une redondance élevées.

Le logiciel RAIDIX sera disponible sans frais supplémentaires pour les clients ayant des périphériques de stockage existants Western Digital NVMe, sur un maximum de huit périphériques Western Digital.