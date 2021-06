Western Digital dévoile ses nouveaux serveurs Ultrastar Edge

juin 2021 par Marc Jacob

Avec l’engouement croissant pour la 5G, les objets connectés (IoT) et le cloud, les entreprises et le grand public sont devenus friands d’applications ultra rapides. Cette exigence a créé une nouvelle demande : des architectures intelligentes distribuées en dehors du centre de traitement des données central, afin d’aider à analyser et transformer les données générées, en périphérie. En outre, les entreprises exécutent des applications dans des sites distants parfois très éloignés de leurs locaux, ou dans des zones désertiques, en mer ou au cœur de la jungle. Ces situations spécifiques nécessitent des équipements de traitement et des solutions de stockage robustes dans ces zones où les connexions sont très coûteuses, intermittentes, voire inexistantes.

Conçus pour les fournisseurs de services cloud, les opérateurs télécoms et les intégrateurs systèmes, les serveurs Ultrastar Edge de Western Digital sont faciles à transporter, à déployer et à redimensionner sur le terrain, au cœur d’un site partagé, d’une usine ou d’un datacenter distant. Cette nouvelle gamme comprend le serveur Ultrastar Edge-MR, à la fois transportable, empilable (3U) et très robuste, ce qui en fait le choix idéal pour un usage militaire ou des équipes spécialisées travaillant sur le terrain dans des conditions très difficiles. Le serveur Ultrastar Edge est, quant à lui, un modèle transportable conçu pour être monté en rack (2U) et accompagné d’un étui portable pour un usage au sein d’un site partagé ou d’un datacenter situé en périphérie. Les deux solutions sont maintenant échantillonnées et seront disponibles à partir de CQ4 2021*.

Ultra robuste et empilable, le serveur Ultrastar Edge-MR est un appareil conforme aux normes MIL-STD-810G-CHG-1 (résistance extrême aux chocs et aux vibrations) et MIL-STD-461G (résistance aux interférences électromagnétiques). Il est également certifié IP32, ce qui garantit sa résistance aux projections d’eau et aux débris. Il remplira sa mission lors d’une opération militaire, d’une expédition sur le fleuve Amazone, ou pour l’analyse de données issues d’activités pétrolières et gazières. Ces deux nouveaux serveurs Ultrastar Edge sont par ailleurs équipés de la solution de protection Trusted Platform Module 2.0 et d’un boîtier inviolable, leur permettant de se conformer à la norme FIPS 140-2 Level 2 qui garantit la sécurité des données sensibles, tant pour leur stockage et leur transfert que pour leur partage.

Durable et surpuissant, un serveur Ultrastar peut héberger jusqu’à 40 cœurs avec double processeur Intel® Xeon® Scalable de 2e génération, une puce graphique NVIDIA® Tesla® T4 et huit disques SSD NVMe™ Ultrastar offrant jusqu’à 61 To d’espace de stockage. Cet ensemble unique offre une rapidité et une capacité extrêmes et cruciales pour l’analyse en temps réel, l’IA, le deep learning, le machine learning (apprentissage automatique et prévision), mais aussi le transcodage vidéo en périphérie. Chaque serveur peut envoyer des données critiques vers le cloud ou le datacenter une fois connecté grâce à deux ports Ethernet 50Gb ou un port Ethernet 100Gb.