Western Digital dévoile sa nouvelle marque SanDisk Professional

mai 2021 par Marc Jacob

Western Digital dévoile sa nouvelle marque SanDisk Professional™ composée de solutions de stockage performantes et haut de gamme qui s’adresse aux créatifs et aux professionnels. Cette dernière est destinée, à la fois, à la production du dernier film à succès, à la capture d’un moment privé ou encore à la gestion des contenus sensibles d’une entreprise. Le puissant portefeuille proposé par SanDisk Professional™ est conçu pour fournir des solutions évolutives, hautes performances et fiables pour tous, dans tous les domaines d’activité.

Le contenu professionnel des entreprises est en constante évolution. Confidentiel et sensible, il doit être partagé et/ou stocké. Chaque contenu capturé ou créé doit être enregistré, transféré, déchargé, partagé et archivé de manière extrêmement fiable et sécurisée. SanDisk Professional™ a été conçue pour harmoniser chaque étape du processus.

Née sur la base de la marque grand public SanDisk® de renommée mondiale et de la marque professionnelle G-Technology™, le choix de stockage des professionnels d’Hollywood depuis des décennies, cette nouvelle gamme SanDisk Professional™ comprend 16 solutions de workflow modulaires aux performances de qualité professionnelle :

• PRO-CINEMA CFexpress VPG400 - Une toute nouvelle carte CFexpress® puissante. Elle est destinée aux vidéastes et cinéastes qui ont besoin de performances supérieures et ininterrompues avec un enregistrement vidéo à un minimum de 400 Mo / s ** pour répondre aux exigences de la vidéo d’aujourd’hui, et à celles des industries de la diffusion et du cinéma. La nouvelle carte sera disponible cet été 2021.

• Gamme PRO-READER - Quatre nouveaux périphériques PRO-READER équipés d’une interface USB-C™ prenant en charge la technologie SuperSpeed USB 10Gbs. Conçus pour fonctionner avec les supports de caméra les plus récents et les plus courants, notamment les cartes CFast™, CFexpress, RED Mini-Mag®, CF, microSD™ et SD™.

La gamme PRO-READER sera être disponible cet été 2021.

• PRO-DOCK 4 - Une nouvelle station d’accueil révolutionnaire à 4 baies qui peut relier la capture et la copie avec une solution de déchargement évolutive pour économiser du temps et de l’argent sur les productions multi-caméras. Le PRO-DOCK, permet de réaliser jusqu’à quatre déchargements de cartes en simultané. Il sera disponible cet été 2021.

• Un nouveau SSD NVMe™ chiffré G-DRIVE™ ArmorLock™ de 4 To *, ainsi qu’une gamme ultra-résistante G-DRIVE™, comprenant des solutions portables et des périphériques de bureau équipés des disques Ultrastar® de qualité professionnelle. Les solutions G-RAID ™ et G-RAID SHUTTLE ; RAID transportables (désormais compatible avec Thunderbolt 3 et USB-C), destinés aux entreprises et embarquant des disques fiables, hautes performances et de haute capacité, pour aller du transfert à la sauvegarde et à l’archivage de plus de 100 To* pour tous les types de contenu. Cette famille de nouvelles solutions sera déployée début juin 2021.