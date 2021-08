Western Digital dévoile le nouveau disque portable le SSD WD Elements SE

août 2021

Western Digital annonce le lancement du WD Elements™ SE SSD, une nouvelle solution de stockage portable qui allie design de poche et performances. Ce périphérique compact est une excellente solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’un disque portable performant pour déplacer rapidement des fichiers. Avec le WD Elements SE SSD, l’utilisateur a le contrôle de son contenu sur son ordinateur portable, de bureau et autres appareils, qu’il soit au travail ou qu’il crée du contenu pour le plaisir.

Une image contenant intérieur, équipement électronique, ordinateur Description générée automatiquementAvec des vitesses de lecture allant jusqu’à 400 Mo/s** et des capacités allant jusqu’à 2 To*, ce nouveau SSD portable offre la possibilité de déplacer rapidement des fichiers volumineux pour accroître leur productivité et gérer leurs fichiers plus facilement. La fonctionnalité plug-and-play du disque signifie qu’il est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage et qu’il peut s’intégrer de manière transparente dans n’importe quel flux de travail.

Le SSD WD Elements SE présente un design compact et portable résistant aux chutes jusqu’à 2 mètres, ce qui en fait un disque des plus nomades. Il s’inscrit dans la continuité des produits de référence qui ont fait la renommée de Western Digital en matière de stockage, de performances et de durabilité.

Prix et disponibilité

Le SSD WD Elements SE est disponible dès ce mois d’août 2021 sur le store Western Digital et chez d’autres revendeurs sélectionnés. Le prix de vente conseillé commence à partir de 89,99€ TTC pour le disque d’une capacité de 480 Go*. Il bénéficie d’une garantie limitée de trois ans dans le monde entier.

* 1Go = 1 milliard d’octets et 1To = un trillion d’octets. La capacité réelle de l’utilisateur peut être inférieure, selon l’environnement d’exploitation.

** 1 Mo/s = 1 million d’octets par seconde. Basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d’utilisation, de la capacité du disque et d’autres facteurs.