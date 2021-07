Western Digital dévoile le bundle WD_BLACK SN750 SE Battlefield™ 2042 en partenariat avec EA et DICE

juillet 2021 par Marc Jacob

Préparez-vous à vivre la guerre totale dans Battlefield 2042 avec la marque WD_BLACK™de Western Digital qui révèle les détails de son bundle WD_BLACK SN750 SE NVMe™ SSD Battlefield™ 2042 avec un code PC du jeu. Western Digital et EA se sont associés pour proposer ce bundle de précommande en édition limitée aux fans de Battlefield. Les joueurs peuvent précommander leur bundle dès maintenant sur le Store Western Digital et certains revendeurs au prix de 134,99€ (bundle 500 Go*) et 232,99€ (bundle 1 To*).